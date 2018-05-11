Ayda 500 bin dolar kazanıyor! Bakın nasıl?

Twitch üzerinden Fortnite yayınları açan ünlü yayıncı Ninja, CNBC'ye yaptığı yayınlar ve oyun bağımlılığı konusunda açıklamalar yaptı. Twitch'te 7 milyona yakın takipçisi bulunan Ninja lakaplı Tyler Blevins her geçen gün hayran kitlesini arttırmaya devam ediyor. Tyler "Ninja" Blevins, aylık kabaca 500 bin dolar kazandığını söyledi. Blevins, bu gelirlerin çoğunun Amazon ve Twitch Prime abonelerinden geldiğini dile getirdi.
Twitch'in yanı sıra Instagram, Twitter ve YouTube gibi sosyal medya kanallarında da oldukça ciddi bir hayran kitlesi var. Öyle ki 2018 Nisan ayında Sosyal etkileşimde dünyaca ünlü futbolcuları geride bırakarak ilk sırada yer aldı.
Twitch rekoru
Drake ile birlikte yaptığı yayına, anlık 600 binden fazla kişi katıldı ve Twitch'te dünya rekoru kırdı. Drake'in yayına katılmasıyla Twitch'teki tüm zamanların en fazla anlık izleyici sayısı elde edildi.
Ninja'dan tavsiye
Tyler “Ninja” Blevins son dönemlerde oldukça popülerleşen ve gençlerin bir an evvel dahil olmak istediği bu alanla ilgili düşüncelerini şöyle açıklıyor: “Her şeyi bırakıp bir iş modeli olarak oyun oynamayı benimsemeyin. Şimdilerde bu oldukça rekabetçi ve zorlu bir kariyer seçimi. Öncelikle geleceğinizi güvenceye almalısınız. Daha sonra kalan ek zamanda bu kariyerde de ilerlemeyi deneyebilirsiniz.” diyerek bu konu hakkında fikrini ifade etti.
Twitch nedir? Twicth üzerinden nasıl para kazanılır?
Twitch.tv, insanların bilgisayarlarından televizyon kanalı gibi yayın yapmalarına olanak sağlayan internet sitesidir.
Bağış almak
Twitch üzerinden yaptığınız yayınlarda bağışlar alarak para kazanabilirsiniz. Daha açıklayıcı bir şekilde anlatmak gerekirse, izleyiciler, sizin yayınladığınız videoları veya yaptığınız başka bir şeyi beğeniyorsa size bağışta bulunabilir. İkinci para kazanma yönteminiz aboneliklerdir. İzleyiciler kanalınıza abone olarak çeşitli ayrıcalıklar elde eder. Aylık 5$ olan abonelik gelirlerinin yarısı yayıncıya yarısı twitch’in kendisine aktarılır. Yani her aboneden 2,5$ kazanırsınız. Üçüncü para kazanma yöntemi twitch’in kanalınızda izlettiği reklamlardan aldığınız paydır. Tıpkı youtube gibi yayını izleyenlere belirli sıklıkta reklamlar gösterilir ve bu reklamlardan da para kazanırsınız. Twitch para kazanma yöntemlerinin bir diğeri ise sponsorluklardır. Yaptığınız özel sponsorluk anlaşmaları ile bir gelir modeli oluşturabilir ve bu sayede Twitch üzerinden para kazanabilirsiniz.
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