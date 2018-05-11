Ayda 500 bin dolar kazanıyor! Bakın nasıl?

Twitch üzerinden Fortnite yayınları açan ünlü yayıncı Ninja, CNBC'ye yaptığı yayınlar ve oyun bağımlılığı konusunda açıklamalar yaptı. Twitch'te 7 milyona yakın takipçisi bulunan Ninja lakaplı Tyler Blevins her geçen gün hayran kitlesini arttırmaya devam ediyor. Tyler "Ninja" Blevins, aylık kabaca 500 bin dolar kazandığını söyledi. Blevins, bu gelirlerin çoğunun Amazon ve Twitch Prime abonelerinden geldiğini dile getirdi.

Twitch'in yanı sıra Instagram, Twitter ve YouTube gibi sosyal medya kanallarında da oldukça ciddi bir hayran kitlesi var. Öyle ki 2018 Nisan ayında Sosyal etkileşimde dünyaca ünlü futbolcuları geride bırakarak ilk sırada yer aldı.

Twitch rekoru

Drake ile birlikte yaptığı yayına, anlık 600 binden fazla kişi katıldı ve Twitch'te dünya rekoru kırdı. Drake'in yayına katılmasıyla Twitch'teki tüm zamanların en fazla anlık izleyici sayısı elde edildi.

Ninja'dan tavsiye

Tyler “Ninja” Blevins son dönemlerde oldukça popülerleşen ve gençlerin bir an evvel dahil olmak istediği bu alanla ilgili düşüncelerini şöyle açıklıyor: “Her şeyi bırakıp bir iş modeli olarak oyun oynamayı benimsemeyin. Şimdilerde bu oldukça rekabetçi ve zorlu bir kariyer seçimi. Öncelikle geleceğinizi güvenceye almalısınız. Daha sonra kalan ek zamanda bu kariyerde de ilerlemeyi deneyebilirsiniz.” diyerek bu konu hakkında fikrini ifade etti.