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Ayda 60 bin TL kazanıyor, taleplere yetişemiyor! Mesleğinde bir avuç kişi kaldı! Yapan paraya para demiyor!

04.04.2022 14:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin birçok yerinde yer alan nadide meslekler sahiplerine tahminlerden çok para kazandırıyor. Bu kişilerden birisi de Antalya’nın Kumluca İlçesinde yaşayan Hüseyin Gültekin. Yoğun yaz aylarında günlük 2 bin TL yani ayda 60.000 TL kazanan Gültekin, taleplere yetişemediğini dile getiriyor.

Ayda 60 bin TL kazanıyor, taleplere yetişemiyor! Mesleğinde bir avuç kişi kaldı! Yapan paraya para demiyor!

Ayda 60 bin TL kazanıyor, paraya para demiyor! Antalya'nın Kumluca ilçesinde yaşayan Hüseyin Gültekin, taleplere yetişemiyor. Yoğun yaz aylarında günde 2 bin TL kazandığını belirten Gültekin'in işi görenleri şaşırtıyor. Bu mesleği yapan kişi ise sayılı kaldı.

Taleplere yetişemediğini dile getiren Hüseyin Gültekin, “Bayağı talep var. Yetişemiyorum. Yetişemediğim zaman destek için yeğenimi çağırıyorum. Çok kırkım var. Koyun başı 25 TL alıyorum” dedi.

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AYLIK KAZANCI 60 BİN TL'Yİ BULUYOR

Kumluca ve Elmalı bölgelerinde uzun yıllardan beri koyun kırkma işleri yapan Hüseyin Gültekin, bölgede bu işler yapması ile tanındığı için koyun sahipleri bu ismi tercih ediyor.

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Taleplere yetişemeyen Hüseyin Gültekin, yeğeninden yardım istiyor. Koyunun tanesini 25 TL’ye kırkan Gültekin, günlük 80 koyun kırkıyor. Günlük 2 bin TL kazanan Gültekin’in aylık kazancı 60 bin TL’yi buluyor.

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GÜNDE 80 KOYUN KIRKIYOR

Koyun kırkma işinin yapılacak en iyi meslek olduğunu belirten Hüseyin Gültekin, “Doğdum doğalı bu işi yapıyorum. 40 yıl oldu. Kumluca ve elmalı bölgelerinde çalışıyorum.

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Diğer bölgelere geçiş yapmıyorum çünkü bu bölgedeki taleplere yetişemiyorum. Yoğun zamanlarda için yeğenimi çağırıyorum. Çok kırkım var. Koyun başı 25 TL alıyorum. Denizli’den gelen oluyor ama uzun yıllardır bu bölgede bu işi yaptığım için genelde koyun sahipleri beni tercih ediyorlar.

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Mayıs ayından Eylül ayına kadar kırkım oluyor. Eylül ayında güz kırkımı yapıyoruz. Günlük 75 - 80 tane koyun kırkıyorum. Bu bölgede koyun kırkma işini yapan 8 - 10 kişi var. Bu işi yapan az olduğu için en iyi meslek, yapılacak en iyi iş bana göre. Çocukluğumuzda kırklık ile kırkım yapıyorduk. 2000 yılından beri elektrikli kırkım makinesine geçtik” diye konuştu.


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