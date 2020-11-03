Ayda Bebek'in kurtarılma anı Bergüzar Korel'i gözyaşlarına boğdu

İzmir'de meydana gelen 6.6'lık depremin ardından enkazda arama çalışmaları devam ederken 91'inci saatte mucize yaşandı. Rıza Bey Apartmanı’nda enkaz altında kalan Ayda bebek kurtarıldı. O anları televizyon başından takip eden Bergüzar Korel gözyaşlarına boğuldu. Küçük Ayda'yı enkazdan çıkaran ekipte yer alan İHH Kurtarma ekibi üyesi, "Çok güzel gülümsüyordu. Sanki hiç enkazda değilmiş gibi, çok sevindik" şeklinde konuştu. Ünlü isimler de mutluluklarını sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla dile getirdi. Minik Ayda'nın köfte-ayran istemesi sonrası tüm Türkiye seferber oldu

Ünlülerden Ayda Gezgin paylaşımları

AYLA ÇELİK Çok şükür... Binlerce şükür... Tüm kurtarma ekiplerine binlerce şükür ve teşekkür... Günlerdir canlarını ortaya koydular, canlarımız için. Bir minik yavrumuz daha hayata döndü onların ellerinde.

CEYHUN YILMAZ Onca güzel insanın 'boşuna' çabalamadığının kanıtı.. Yorgunluğun 'hiç' olduğu anın sebebisin; Ayda... Çabalan herkese minnet doluyuz.

BENGÜ Hoş geldin Ayda, hoş geldin yavrum, hoş geldin... Allah'ım sen çok büyüksün. Tüm arama kurtarma ekipleri hepimizin hakkı size helal olsun. Hoş geldin Ayda...

DENİZ SEKİ Bir değil, binlerce şükür... Bugün umudumuz senin gülen yüzün oldu. Aramıza tekrar hoş geldin güzel kızım. Ayda...

KUBAT Ayda kuzumuz 91. saatte kurtarıldı. Umut hep var... Arama kurtarma ekipleri; cansınız can. Kalbimiz, dualarımız seninle...

BAŞAK DİZER Hakikaten dünyanın bütün ışıkları yüzüne yansımış sanki... Mutluluktan ağlattın hepimizi. Mucizemiz, umudumuz oldun güzel Ayda... Annene kavuş hemen. Uzun, sağlıklı, mutlu bir ömrün olsun. Amin...

ESRA EROL Ayda'm sizler direnişin, mucizenin adısınız...

MUSTAFA CECELİ Mucizeler yaratan Allah’a şükürler olsun... Canla, başla çalışan, geceyi gündüze katıp, hayatlar kurtaran ekiplerimize helal olsun.

DOĞA RUTKAY KAMAL Sizler için ne yapılsa yetmez, az kalır şükürler... Hoş geldin evlat! Hoş geldin Ayda! Seni bize yeniden getiren tüm kahramanlarımız; iyi ki varsınız.

BERFU YENENLER Ya nasıl güzel bir sabah bu... Sen mükemmelsin, mükemmelsin, mükemmelsin...

FULDEN URAS Mucizenin fotoğrafı bu... Günlerdir uykular haram. Bu acıyı empati yapıp, yüreğinde hisseden hepimize. Gelecek haberlerle mutlu oluyor ya da umutsuzluğa kapılıyoruz. Hiç tanımadığımız insanların hayatta kalma savaşları için. İzmir depreminde vatandaşlarımız için çalışmalarını sürdüren tüm kahramanlarımıza şükranlarımı, sevgilerimizi ve sonsuz saygımızı yürekten yolluyorum. Gerçekten gözyaşlarım hiç durmuyor dünkü mucizeden sonra bugün 91 saat sonra bir bebek yeniden hayata merhaba dedi. Allah'ın mucizeleri hiç bitmez ki... Sonsuz şükürler olsun. Melekler korumuş seni Ayda bebek... Teşekkürler.

HADİSE Sen umutsun Ayda! 91 saat sonunda hala gülümsüyor olmanın bize yaşattığı mutluluğu tarif edebileceğim bir kelime yok! Umarım mucizeler yaşanmaya devam eder.

GAMZE ÖZÇELİK Hz. Yunus'u balığın karnında, Hz. Yusuf'u kuyuda koruyan Rabbim... Sen ne büyüksün. Elhamdülillah... Ayda...

EBRU ŞALLI

HÜLYA KOÇYİĞİT Bugün mucizenin adı; 'Ayda' evlat...

NİLGÜN BELGÜN Mucizeler baktığın her yerdedir... Umudun adı 'Ayda' olsun bugünden sonra... Seni bize getiren bütün kahramanlarımıza teşekkür ederiz.

EBRU DESTAN 91 saat sonra enkazdan sağ çıktın. Bunun adı mucize. Hoş geldin Ayda bebeğim.