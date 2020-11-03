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  4. Ayda Bebek'in kurtarılma anı Bergüzar Korel'i gözyaşlarına boğdu

Ayda Bebek'in kurtarılma anı Bergüzar Korel'i gözyaşlarına boğdu

03.11.2020 14:57 | Son Güncelleme:
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3 yaşındaki Ayda Gezgin bebek, İzmir'de 6,6 büyüklüğündeki depremden 91 saat sonra, yerle bir olan Rıza Bey Apartmanı'ndan canlı olarak enkaz altından çıkarıldı. Ünlü isimler de mutluluklarını sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla dile getirdi.

İzmir'de meydana gelen 6.6'lık depremin ardından enkazda arama çalışmaları devam ederken 91'inci saatte mucize yaşandı.

Rıza Bey Apartmanı’nda enkaz altında kalan Ayda bebek kurtarıldı. O anları televizyon başından takip eden Bergüzar Korel gözyaşlarına boğuldu.

Küçük Ayda'yı enkazdan çıkaran ekipte yer alan İHH Kurtarma ekibi üyesi, "Çok güzel gülümsüyordu. Sanki hiç enkazda değilmiş gibi, çok sevindik" şeklinde konuştu.

Ünlü isimler de mutluluklarını sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla dile getirdi.

Minik Ayda'nın köfte-ayran istemesi sonrası tüm Türkiye seferber olduMinik Ayda'nın köfte-ayran istemesi sonrası tüm Türkiye seferber oldu

Ünlülerden Ayda Gezgin paylaşımları

AYLA ÇELİK

AYLA ÇELİK
Çok şükür... Binlerce şükür... Tüm kurtarma ekiplerine binlerce şükür ve teşekkür... Günlerdir canlarını ortaya koydular, canlarımız için. Bir minik yavrumuz daha hayata döndü onların ellerinde.

CEYHUN YILMAZ

CEYHUN YILMAZ
Onca güzel insanın 'boşuna' çabalamadığının kanıtı.. Yorgunluğun 'hiç' olduğu anın sebebisin; Ayda... Çabalan herkese minnet doluyuz.

BENGÜ

BENGÜ
Hoş geldin Ayda, hoş geldin yavrum, hoş geldin... Allah'ım sen çok büyüksün. Tüm arama kurtarma ekipleri hepimizin hakkı size helal olsun. Hoş geldin Ayda...

DENİZ SEKİ

DENİZ SEKİ
Bir değil, binlerce şükür... Bugün umudumuz senin gülen yüzün oldu. Aramıza tekrar hoş geldin güzel kızım. Ayda...

KUBAT

KUBAT
Ayda kuzumuz 91. saatte kurtarıldı. Umut hep var... Arama kurtarma ekipleri; cansınız can. Kalbimiz, dualarımız seninle...

BAŞAK DİZER

BAŞAK DİZER
Hakikaten dünyanın bütün ışıkları yüzüne yansımış sanki... Mutluluktan ağlattın hepimizi. Mucizemiz, umudumuz oldun güzel Ayda... Annene kavuş hemen. Uzun, sağlıklı, mutlu bir ömrün olsun. Amin...

ESRA EROL

ESRA EROL
Ayda'm sizler direnişin, mucizenin adısınız...

MUSTAFA CECELİ

MUSTAFA CECELİ
Mucizeler yaratan Allah’a şükürler olsun... Canla, başla çalışan, geceyi gündüze katıp, hayatlar kurtaran ekiplerimize helal olsun.

DOĞA RUTKAY KAMAL

DOĞA RUTKAY KAMAL
Sizler için ne yapılsa yetmez, az kalır şükürler... Hoş geldin evlat! Hoş geldin Ayda! Seni bize yeniden getiren tüm kahramanlarımız; iyi ki varsınız.

BERFU YENENLER

BERFU YENENLER
Ya nasıl güzel bir sabah bu... Sen mükemmelsin, mükemmelsin, mükemmelsin...

FULDEN URAS

FULDEN URAS
Mucizenin fotoğrafı bu... Günlerdir uykular haram. Bu acıyı empati yapıp, yüreğinde hisseden hepimize. Gelecek haberlerle mutlu oluyor ya da umutsuzluğa kapılıyoruz. Hiç tanımadığımız insanların hayatta kalma savaşları için. İzmir depreminde vatandaşlarımız için çalışmalarını sürdüren tüm kahramanlarımıza şükranlarımı, sevgilerimizi ve sonsuz saygımızı yürekten yolluyorum. Gerçekten gözyaşlarım hiç durmuyor dünkü mucizeden sonra bugün 91 saat sonra bir bebek yeniden hayata merhaba dedi. Allah'ın mucizeleri hiç bitmez ki... Sonsuz şükürler olsun. Melekler korumuş seni Ayda bebek... Teşekkürler.

HADİSE

HADİSE
Sen umutsun Ayda! 91 saat sonunda hala gülümsüyor olmanın bize yaşattığı mutluluğu tarif edebileceğim bir kelime yok! Umarım mucizeler yaşanmaya devam eder.

GAMZE ÖZÇELİK

GAMZE ÖZÇELİK
Hz. Yunus'u balığın karnında, Hz. Yusuf'u kuyuda koruyan Rabbim... Sen ne büyüksün. Elhamdülillah... Ayda...

EBRU ŞALLI

EBRU ŞALLI

HÜLYA KOÇYİĞİT

HÜLYA KOÇYİĞİT
Bugün mucizenin adı; 'Ayda' evlat...

NİLGÜN BELGÜN

NİLGÜN BELGÜN
Mucizeler baktığın her yerdedir... Umudun adı 'Ayda' olsun bugünden sonra... Seni bize getiren bütün kahramanlarımıza teşekkür ederiz.

EBRU DESTAN

EBRU DESTAN
91 saat sonra enkazdan sağ çıktın. Bunun adı mucize. Hoş geldin Ayda bebeğim.

MUSTAFA AKSAKALLI

MUSTAFA AKSAKALLI
Ayda...
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
ulan bosa aglamayin oynamayin kameralara orda insanlarin evi yikilmis ocagi sonmus aileleri vefat etmis yapacaksaniz para yardimi gida yardimi yapin medyaya oynamayin orda insanlar bu kis gunu kalacak yerleri kalmadi bu unlulerde pirim derdinde allah sizi islah etsin tum izmir halkinin yanindayiz elimizden geldigikadar

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