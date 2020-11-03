Ayda Bebek'in kurtarılma anı Bergüzar Korel'i gözyaşlarına boğdu

İzmir'de meydana gelen 6.6'lık depremin ardından enkazda arama çalışmaları devam ederken 91'inci saatte mucize yaşandı.
Rıza Bey Apartmanı’nda enkaz altında kalan Ayda bebek kurtarıldı. O anları televizyon başından takip eden Bergüzar Korel gözyaşlarına boğuldu.
Küçük Ayda'yı enkazdan çıkaran ekipte yer alan İHH Kurtarma ekibi üyesi, "Çok güzel gülümsüyordu. Sanki hiç enkazda değilmiş gibi, çok sevindik" şeklinde konuştu.
Ünlü isimler de mutluluklarını sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla dile getirdi.
Ünlülerden Ayda Gezgin paylaşımları
AYLA ÇELİK
Çok şükür... Binlerce şükür... Tüm kurtarma ekiplerine binlerce şükür ve teşekkür... Günlerdir canlarını ortaya koydular, canlarımız için. Bir minik yavrumuz daha hayata döndü onların ellerinde.
CEYHUN YILMAZ
Onca güzel insanın 'boşuna' çabalamadığının kanıtı.. Yorgunluğun 'hiç' olduğu anın sebebisin; Ayda... Çabalan herkese minnet doluyuz.
BENGÜ
Hoş geldin Ayda, hoş geldin yavrum, hoş geldin... Allah'ım sen çok büyüksün. Tüm arama kurtarma ekipleri hepimizin hakkı size helal olsun. Hoş geldin Ayda...
DENİZ SEKİ
Bir değil, binlerce şükür... Bugün umudumuz senin gülen yüzün oldu. Aramıza tekrar hoş geldin güzel kızım. Ayda...
KUBAT
Ayda kuzumuz 91. saatte kurtarıldı. Umut hep var... Arama kurtarma ekipleri; cansınız can. Kalbimiz, dualarımız seninle...
BAŞAK DİZER
Hakikaten dünyanın bütün ışıkları yüzüne yansımış sanki... Mutluluktan ağlattın hepimizi. Mucizemiz, umudumuz oldun güzel Ayda... Annene kavuş hemen. Uzun, sağlıklı, mutlu bir ömrün olsun. Amin...
ESRA EROL
Ayda'm sizler direnişin, mucizenin adısınız...
MUSTAFA CECELİ
Mucizeler yaratan Allah’a şükürler olsun... Canla, başla çalışan, geceyi gündüze katıp, hayatlar kurtaran ekiplerimize helal olsun.
DOĞA RUTKAY KAMAL
Sizler için ne yapılsa yetmez, az kalır şükürler... Hoş geldin evlat! Hoş geldin Ayda! Seni bize yeniden getiren tüm kahramanlarımız; iyi ki varsınız.
BERFU YENENLER
Ya nasıl güzel bir sabah bu... Sen mükemmelsin, mükemmelsin, mükemmelsin...
FULDEN URAS
Mucizenin fotoğrafı bu... Günlerdir uykular haram. Bu acıyı empati yapıp, yüreğinde hisseden hepimize. Gelecek haberlerle mutlu oluyor ya da umutsuzluğa kapılıyoruz.
Hiç tanımadığımız insanların hayatta kalma savaşları için. İzmir depreminde vatandaşlarımız için çalışmalarını sürdüren tüm kahramanlarımıza şükranlarımı, sevgilerimizi ve sonsuz saygımızı yürekten yolluyorum.
Gerçekten gözyaşlarım hiç durmuyor dünkü mucizeden sonra bugün 91 saat sonra bir bebek yeniden hayata merhaba dedi. Allah'ın mucizeleri hiç bitmez ki... Sonsuz şükürler olsun. Melekler korumuş seni Ayda bebek... Teşekkürler.
HADİSE
Sen umutsun Ayda! 91 saat sonunda hala gülümsüyor olmanın bize yaşattığı mutluluğu tarif edebileceğim bir kelime yok! Umarım mucizeler yaşanmaya devam eder.
GAMZE ÖZÇELİK
Hz. Yunus'u balığın karnında, Hz. Yusuf'u kuyuda koruyan Rabbim... Sen ne büyüksün. Elhamdülillah... Ayda...
HÜLYA KOÇYİĞİT
Bugün mucizenin adı; 'Ayda' evlat...
NİLGÜN BELGÜN
Mucizeler baktığın her yerdedir... Umudun adı 'Ayda' olsun bugünden sonra... Seni bize getiren bütün kahramanlarımıza teşekkür ederiz.
EBRU DESTAN
91 saat sonra enkazdan sağ çıktın. Bunun adı mucize. Hoş geldin Ayda bebeğim.
MUSTAFA AKSAKALLI
Ayda...
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