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Ay'da yaşam olabilir: İsrail'in Ay'a çakılan aracındaki su ayıları

07.08.2019 04:45 | Son Güncelleme

İngiltere'de yayımlanan The Guardian gazetesinin bilim editörü Ian Sample, İsrail'in Ay'a çakılan uzay aracı Beresheet'te binlerce su ayısı olduğunu yazdı. Dünyanın en dayanıklı canlısı olarak görülen su ayıları uzay koşullarında bile hayatta kalabiliyor.

Ay'da yaşam olabilir: İsrail'in Ay'a çakılan aracındaki su ayıları

İngiltere'de yayımlanan The Guardian gazetesinin bilim editörü Ian Sample, İsrail'in Ay'a çakılan uzay aracı Beresheet'te binlerce su ayısı olduğunu yazdı.

Dünyanın en dayanıklı canlısı olarak görülen su ayıları uzay koşullarında bile hayatta kalabiliyor.

Sample bu haberi "Ay'da yaşam bulma ihtimali arttı. Fakat bu canlılar uzaylı değil, uzay aracı Aya'a çarptığında ortaya saçılan canlılar" ifadeleriyle duyurdu.

Su ayılarını Beresheet'e yükleyen, ABD merkezli Arch Mission Foundation'dı. Örgütün amacı, dünyanın gelecekte yaşanamaz hale gelmesi durumunda yaşanabilecek bir başka gezegen yaratmak.

Örgütün kurucusu Nova Spivack "Bizim kargomuz o görevden sağ çıkan tek şey olabilir" dedi.

Tardigrad ya da daha yaygın olan ismiyle su ayısının yaklaşık 520 milyon ila 100 milyon yıldır yaşadığı düşünülüyor. 150 derece sıcaklığa ve -272 derece soğuğa dayanabilen su ayıları dinazorların ortaya çıktığı ve yok olduğu dönemlerde de yeryüzündeydi.

Gelişmeyi birinci sayfasından duyuran The Guardian'a konuşan Edinburgh Üniversitesi'nden astrobiyolojist doktora öğrencisi Philippe Reekie, su ayılarının Ay'da hayatta kalmaması için hiçbir neden olmadığını söyledi.

Su ayısı

Reekie, "Ay'da yaşamın önündeki ana engeller atmosfersizlik ve yüksek radyasyon ama su ayıları bu iki koşulda da hayatta kalabiliyor" dedi.

Öte yandan su ayılarının ayda yayılması ve çoğalması pek de mümkün değil.

Poznan Üniversitesi'nden astrobiyolojist ve su ayısı uzmanı Lukasz Kaczmarek, su ayılarının hayatta kalmayı zorlaştırıcı bu tür koşullarda vücutlarını koruma altına almak için hareketsizleştiğini, tekrardan hareket edebilmeleri için suya ihtiyaç duyduklarını söyledi.

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