Aydan Kaya kimdir? 2. Sayfa konuğu Popstar Aydan Kaya nereli ve kaç yaşında?

Aydan Kaya, canlı olarak yayınlanan 2. Sayfa magazin programında Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel'in sorularını yanıtladı. Aydan Kaya, 2. Sayfa programı nedeniyle günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Peki 2. Sayfa'nın konuğu Popstar Aydan Kaya kimdir? Ünlü ismin hayatı, biyografisi ve kariyerine ilişkin detaylar haberimizde...

AYDAN KAYA KİMDİR?

Aydan Kaya, 19 Nisan 1984'te İstanbul'da doğdu.

Aydan Kaya, Öğretmen bir annenin çoçuğudur. 1.66 boya sahip olan Kaya, müziğe ilk olarak yakınları olan Ceyda Görk ve Bertan Üsküdarlı'nın destağiyle başlamıştır. Devlet operasında aldığı eğitim ve şan dersi Aydan Kaya için dönüm noktası olmuştur.

Aydan Kaya 2003 senesinde Popstar yarışmasına katılmıştır.

Popstar yarışması ile beraber Türkiye’nin sevdiği bir sanatçı olmuştur.

Popstar albümü içersinde 'Avuçlarım Kanıyor' ismindeki parçayı söylemiştir. Bu parçayla beraber Altın Kelebek Juri Özel Ödülünü aldı.Bu parçanın ardından ise Sen Mutlu ol isimli şarkıyı söylemiştir. Yılın Pop Starı ödülünü Doğu Akdeniz Üniversitesi vermiştir.

Show Tv ekranlarında yayınlanmış Rüyalarda Buluşuruz adındaki dizide rol almıştır.Bu dizinin ardından sırasıyla Tatlı Hayat dizisi ve Hilal Saral’ın yönetmenliğini yaptığı Elveda Derken adındaki dizilerde oynadı. Elveda Derken adındaki dizide 51. bölümde Şeyda karakteri ile ekranlara geldi.

İlk albümü Aşk Çıkmazı olan Aydan Kaya'ya ünlü isimler destekte bulunmuştur. Kaya, parçalarında Türkiye’nin önemli müzisyenleri ile çalışma fırsatı yakalamıştır. Aydan Kaya, İstanbul Kültür Üniversitesi İletişim Tasarımı Fakültesi mezunudur.

