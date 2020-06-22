Çalıkuşu dizisiyle Türkiye'de geniş bir üne kavuşan Aydan Şener kimdir? Aydan Şener kaç yaşında? Aydan Şener'in son hali nasıl? İşte Aydan Şener'in biyografisi...

Aydan Şener kimdir, kaç yaşında, son hali nasıl?

1 Mart 1963 tarihinde Kilis’te doğan Aydan Şener Türk asıllı eski manken ve tiyatrocudur. Aydan Şener’in asıl adı Memnune Aydan Şener’dir.

Aydan Şener'in çocukluğu

Kilis’te doğan Aydan Şener daha sonra bir yaşına geldiğinde ailesinin Bursa’ya taşınması üzerine çocukluğu Bursa’da geçti. Bursa’da okul hayatına başlayan Aydan Şener ortaokul ve lise eğitimini Bursa Lisesinde bitirdi. Liseden hemen sonra katıldığı Türkiye Güzeli yarışmasında 1981 yılında Türkiye güzeli seçildi. Aydan Şener’in dikkat çeken güzelliği aynı yıl Miss World güzellik yarışmasında da Türkiye'yi temsil etmesini sağladı. Mankenliğe alışamadı ve sevmedi. Hemen iki yıl sonra 1983 yılında "Küçük Ağa" televizyon dizisi ile birlikte oyunculuk yaşamına başladı.

Aydan Şener’in en önemli dizisi: Çalıkuşu

1986 yılında Kenan Kalav ile rol aldığı Çalıkuşu dizisi ile tüm Türkiye’de tanınan Aydan Şener, daha sonraki yıllarda tiyatro oyunculuğuna da başlayarak hayatına oyuncu olarak devam etti.