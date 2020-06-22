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Aydan Şener kimdir, kaç yaşında, son hali nasıl?

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 22.06.2020 20:14 | Son Güncelleme

Son günlerde paylaştığı fotoğraflarla gündem olan eski manken ve oyuncu Aydan Şener kimdir? Aydan Şener kaç yaşında? Aydan Şener'in son hali nasıl? İşte detaylar..

Aydan Şener kimdir, kaç yaşında, son hali nasıl?

Çalıkuşu dizisiyle Türkiye'de geniş bir üne kavuşan Aydan Şener kimdir? Aydan Şener kaç yaşında? Aydan Şener'in son hali nasıl? İşte Aydan Şener'in biyografisi...

Aydan Şener kimdir, kaç yaşında, son hali nasıl?

1 Mart 1963 tarihinde Kilis’te doğan Aydan Şener Türk asıllı eski manken ve tiyatrocudur. Aydan Şener’in asıl adı Memnune Aydan Şener’dir.

Aydan Şener'in çocukluğu

Kilis’te doğan Aydan Şener daha sonra bir yaşına geldiğinde ailesinin Bursa’ya taşınması üzerine çocukluğu Bursa’da geçti. Bursa’da okul hayatına başlayan Aydan Şener ortaokul ve lise eğitimini Bursa Lisesinde bitirdi. Liseden hemen sonra katıldığı Türkiye Güzeli yarışmasında 1981 yılında Türkiye güzeli seçildi. Aydan Şener’in dikkat çeken güzelliği aynı yıl Miss World güzellik yarışmasında da Türkiye'yi temsil etmesini sağladı. Mankenliğe alışamadı ve sevmedi. Hemen iki yıl sonra 1983 yılında "Küçük Ağa" televizyon dizisi ile birlikte oyunculuk yaşamına başladı.

aydan şener

Aydan Şener’in en önemli dizisi: Çalıkuşu

1986 yılında Kenan Kalav ile rol aldığı Çalıkuşu dizisi ile tüm Türkiye’de tanınan Aydan Şener, daha sonraki yıllarda tiyatro oyunculuğuna da başlayarak hayatına oyuncu olarak devam etti.

Ayhan Aybin’le evlenen Aydan Şener 1988 yılında Ecem adında bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Eşi Ayhan Aybin’le 1991’de yollarını ayrıldı. Aydan Şener, Yeşilçam’ın kötü karakterlerindeki başarısıyla adını duyuran oyuncu Suzan Avcı'nın yeğenidir.

Aydan Şener'in son hali..

aydan şene


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