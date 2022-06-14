Aydemir Akbaş'ın eşi Beyhan Benek 14 Hnaziran 2022 Salı günü en çok araştırılan isimler arasında yer alıyor. Ünlü oyuncu Akbaş dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Peki Aydemir Akbaş'ın eşi Beyhan Benek kimdir? Beyhan Benek ve Aydemir Akbaş kaç kez evlendi? Ayrıntılar haberimizde...

AYDEMİR AKBAŞ'IN EŞİ BEYHAN BENEK KİMDİR?

Beyhan Benek tiyatro oyuncusudur. Beyhan Benek, Aydemir Akbaş ile evlidir.

Aydemir Akbaş'ın eşi Beyhan Benek geçtiğimiz Mayıs ayında banyoda düşüp kalça kemiğini kırması sonucu ameliyat olmuştur.

BERYHAN BENEK VE AYDEMİR AKBAŞ KAÇ KEZ EVLENDİ?

Beyhan Benek ve Aydemir Akbaş, 1964 yılında evlenmişti. Aydemir Akbaş, Beyhan Benek’le iki kez boşanmış, üç kez evlenmiştir.

AYDEMİR AKBAŞ KİMDİR?

Aydemir Akbaş 25 Şubat 1936 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

Aydemir Akbaş, Arnavut asıllıdır.

Arnavut bir baba ve Sürmeneli bir annenin oğlu olarak İstanbul'da dünyaya gelen Aydemir Akbaş, Galatasaray Lisesinde eğitim gördükten sonra bir süre gazetecilik yapmıştır.

Aydemir Akbaş, gazeteciliği bıraktıktan sonra tiyatro oyunculuğuna başlayarak Gülriz Sururi, Ayfer Feray, Nisa Serezli, Ali Poyrazoğlu gibi ünlü tiyatro isimleriyle beraber çalışmıştır.

Çok sayıda filmde oynamıştır ve Türkiye'nin yaşayan en eski spor yazarlarından biridir. Aynı zamanda Galatasaray taraftarı ve Galatasaray Spor Kulübü kongre üyesidir.

2. SAYFA KONUĞU AYDEMİR AKBAŞIN GENÇLİĞİ VE SON HALİ



