MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Aydemir Akbaş kimdir, kaç yaşında? 2. Sayfa konuğu Aydemir Akbaş'ın son hali nasıl? İşte gençliği ve son hali!

Aydemir Akbaş kimdir, kaç yaşında? 2. Sayfa konuğu Aydemir Akbaş'ın son hali nasıl? İşte gençliği ve son hali!

14.06.2022 09:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydemir Akbaş, 2. Sayfa magazin programının 14 Haziran 2022 Salı günü canlı yayın konuğu oldu. Kutsal Damacana 2: İtmen, Kolpaçino: Bomba, Alemde 1 Gece gibi filmlerle adından söz ettiren ünlü oyuncu Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel'in sorularını yanıtladı. Peki Aydemir Akbaş kimdir? İşte Kolpaçino ve Kutsal Damacana filmlerinde canlandırdığı karakterlerle adından söz ettiren ünlü oyuncu Aydemir Akbaş'ın hayatı, biyografisi ve son hali...

Aydemir Akbaş kimdir, kaç yaşında? 2. Sayfa konuğu Aydemir Akbaş'ın son hali nasıl? İşte gençliği ve son hali!

Aydemir Akbaş, 2. Sayfa magazin programında Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel'in sorularını yanıtlayıp magazin gündemini yorumladı. Ünlü oyuncu dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Aydemir Akbaş kimdir? Kolpaçino ve Kutsal Damacana filmlerinde canlandırdığı karakterlerle adından söz ettiren ünlü oyuncu Aydemir Akbaş'ın hayatı, biyografisi, oyunculuk kariyerine ilişkin detaylar ve son hali haberimizde...

Aydemir Akbaş kimdir?

AYDEMİR AKBAŞ KİMDİR?

Aydemir Akbaş 25 Şubat 1936 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

Aydemir Akbaş, Arnavut asıllıdır.

Arnavut bir baba ve Sürmeneli bir annenin oğlu olarak İstanbul'da dünyaya gelen Aydemir Akbaş, Galatasaray Lisesinde eğitim gördükten sonra bir süre gazetecilik yapmıştır.

Aydemir Akbaş, gazeteciliği bıraktıktan sonra tiyatro oyunculuğuna başlayarak Gülriz Sururi, Ayfer Feray, Nisa Serezli, Ali Poyrazoğlu gibi ünlü tiyatro isimleriyle beraber çalışmıştır.

Çok sayıda filmde oynamıştır ve Türkiye'nin yaşayan en eski spor yazarlarından biridir. Aynı zamanda Galatasaray taraftarı ve Galatasaray Spor Kulübü kongre üyesidir.

Aydemir Akbaş kimdir?

2. SAYFA KONUĞU AYDEMİR AKBAŞIN GENÇLİĞİ VE SON HALİ

Aydemir Akbaş

Aydemir Akbaş

2. SAYFA KONUĞU AYDEMİR AKBAŞ NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Aydemir Akbaş 86 yaşındadır ve İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Ünlü oyuncu Arnavut kökenlidir.

AYDEMİR AKBAŞ EVLİ Mİ?

Aydemir Akbaş, 1964 yılında evlendiği eşi tiyatro oyuncusu Beyhan Benek’le iki kez boşanmış, üç kez evlenmiştir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gönül Dağı'nın Asuman'ı yatarak poz verdi! "Sana kırmızı çok yakışıyor"Gönül Dağı'nın Asuman'ı yatarak poz verdi! "Sana kırmızı çok yakışıyor"
Sunucunun sözleri kızdırdı! Acun Ilıcalı yayına bağlanıp "Sorgulama" dediSunucunun sözleri kızdırdı! Acun Ilıcalı yayına bağlanıp "Sorgulama" dedi
48 yaşındaki Şevval Sam sırrını açıkladı! "22 yıldır yemiyorum"48 yaşındaki Şevval Sam sırrını açıkladı! "22 yıldır yemiyorum"
Anahtar Kelimeler:
Aydemir Akbaş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sevgilisini arayıp, katilinin adını söylemiş! "Bizi öldürüyor"

Sevgilisini arayıp, katilinin adını söylemiş! "Bizi öldürüyor"

Kızlarını otelden sürükleyerek çıkardı! Kandıranı ise...

Kızlarını otelden sürükleyerek çıkardı! Kandıranı ise...

Herkes dondu kaldı! Bilerek izin verdiler...

Herkes dondu kaldı! Bilerek izin verdiler...

Motorin ve benzin zammı için kritik gün!

Motorin ve benzin zammı için kritik gün!

Soylu ve Yavaş'ın fotoğrafı çok konuşulmuştu! Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yeni açıklama: Kendisinin poz verme gibi bir gailesi...

Soylu ve Yavaş'ın fotoğrafı çok konuşulmuştu! Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yeni açıklama: Kendisinin poz verme gibi bir gailesi...

Gece vakti çırılçıplak gezdi, sağa sola tekme attı

Gece vakti çırılçıplak gezdi, sağa sola tekme attı

İlginizi Çekebilir

Dikkatsizlik onları bu hale getirdi! Bomba gibi patladı

Dikkatsizlik onları bu hale getirdi! Bomba gibi patladı

Tekme ve yumruklar havada uçuştu! “Gördüğüm en kötü kavga”

Tekme ve yumruklar havada uçuştu! “Gördüğüm en kötü kavga”

Mutfakta düzen seven herkes için harika öneriler

Mutfakta düzen seven herkes için harika öneriler

Üniversite eğitimini o iş için yarıda bıraktı! “Ailem bilmiyor”

Üniversite eğitimini o iş için yarıda bıraktı! “Ailem bilmiyor”

Dünyanın en öldürücü türlerinden! Artık Türkiye sularında

Dünyanın en öldürücü türlerinden! Artık Türkiye sularında

Eskiyen iç çamaşırlarınızın yerine geçebilecek her tarzdan iç çamaşırı önerileri

Eskiyen iç çamaşırlarınızın yerine geçebilecek her tarzdan iç çamaşırı önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.