Aydemir Akbaş’a Galatasaray Lisesi’nde tören

İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden oyuncu Aydemir Akbaş için Galatasaray Lisesi’nde tören düzenlendi. Akbaş’ın tabutuna Galatasaray bayrağı sarıldığı görüldü. Törende sanatçı İbrahim Tatlıses duygu dolu anlar yaşadı.
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