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Aydemir: “İmamoğlu Beylikdüzü’ne Makaryos’un putunu dikti”

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.06.2019 13:24 | Son Güncelleme

AK Parti Erzurum Milletvekili Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi İbrahim Aydemir, Erzurum’da katıldığı bayramlaşma programında İstanbul seçimlerinin önemine işaret etti.Önümüzdeki sürecin hayati önem taşıyan bir süreç olduğunu dile getiren Aydemir, “Çok önemli bir zaman dilimi.

AK Parti Erzurum Milletvekili Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi İbrahim Aydemir, Erzurum’da katıldığı bayramlaşma programında İstanbul seçimlerinin önemine işaret etti.
Önümüzdeki sürecin hayati önem taşıyan bir süreç olduğunu dile getiren Aydemir, “Çok önemli bir zaman dilimi. Hepimize düşen vazifeler var. İstanbul’daki hırsızlığında tesiri ile yeni bir seçim yaşayacağız. Vazife sadece Ak Partiden birini belediye başkanı yapma vazifesi değildir” dedi.
Ekrem İmamoğlu’nun belediye bakanı seçildikten sonra Beylikdüzü’nde bir takım icraatlar yaptığını dile getiren Aydemir, “Rakibimiz olan adayın oraya iz bırakan icraatları var. İz bırakan diyorum bizim yüreğimizde yara açmış icraatlardır bunlar. Nedir bu milletin bütün değerlerine canhıraç düşmanlık besleyen bir ismi evlatlarımızın dahi genetik olarak unutmayacağı bir ismi orada sembol bir isim hale getirdi. Putunu dikti. Kim bu Makaryos. Kıbrıs’ta onlarca kardeşimizi katletmiş, bütün hayatını Türk İslam düşmanlığına dizayn etmiş biri. Beylikdüzü’nde kendince ölümsüz hale getirdi. Bu adam İstanbul’da başarılı olursa Allah muhafaza Beylikdüzü’nde başlattığı girişimi İstanbul’da zirvelere taşıyacak. Fatih Sultan Mehmet hanın yanına bu imansızların putlarını dikecek. Bu bir vatan vazifesi. Bu bir mücahit vazifesidir. 23 Haziran’da sandıklar açılıncaya kadar bu mücadeleye destek vereceğiz” diye konuştu.

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