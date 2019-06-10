Ayder Yaylası eski sakinliğine kavuştu

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı bin 350 rakımdaki Ayder Yaylası Ramazan Bayramı nedeniyle yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı. Bayram tatilinin sona ermesi ile ise herkes yavaş yavaş memleketine dönmeye başlayınca yoğunluk yerini sakinliğe bıraktı. Salıncaklar için oluşan uzun kuyruklar olmadığı gibi, Ayder’in trafiği de rahatladı.

Ankara’dan Rize’ye tatil için gelen Enes Dinçer isimli vatandaş “Ayder’i çok güzel buldum. Havası çok değişik. Bugün çok sakin, gerçi daha önce gelmediğim için bilmiyorum pek. Yine de güzel bir yer, görülmeye değer, herkese tavsiye ederim” dedi.

Bayram tatilinin bitmesiyle yoğunluğun azaldığını, önümüzdeki hafta potansiyelin yukarıya çıkmasını beklediklerini dile getiren esnaf Faysal Okumuşoğlu ise “Bayramın yoğunluğu şuanda kalmadı çünkü mesai başlıyor. Turlar bitti, tatil süresi sona erdi. Yine turist var ama az var. Önümüzdeki hafta sonu boğa güreşleri var, okullar kapanıyor. Potansiyel iyice üst seviyeye çıkacak” ifadelerini kullandı.

Ayder’in tatilin sona ermesi ile sakinleştiğini dile getiren Faruk Kütükbaş, önümüzdeki hafta Ayder Yaylası Galler Düzü mevkiinde gerçekleşecek geleneksel boğa güreşleri ile yeniden canlanacağını sözlerine ekledi.