Ayder Yaylası’nda 'kentsel dönüşüm' heyecanı

Muhammet KAÇAR - Aytekin KALENDER RİZE-DHA CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın Ayder'i kirlettik, rezil ettik çıkışıyla gündeme gelen Rize'nin ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası için Toplu Konut İdaresi (TOKİ) öncülüğünde uygulanacak Kentsel Dönüşüm Projesi'nin ayrıntılarının ortaya çıkması, yöre halkını heyecanlandırdı. Altyapı ve ulaşım sorunlarını çözecek, 'imar kirliliği' tartışmaları sona erdirecek projeye destek veren işletme ve yapı sahipleri, kamuoyuna yansıyan ve beğendikleri projenin başlamasını heyecanla beklediklerini ifade etti. Çamlıhemşin ilçesinde bulunan ve doğal güzelliği ile öne çıkan 'turizm merkezi, milli park, ve doğal sit' alanı statüsüne sahip Ayder Yaylası, her geçen gün artan kaçak yapılar nedeniyle imar kirliliği tartışmaları ile gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ayder?i kirlettik, rezil ettik çıkışı sonrası ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası için harekete geçildi. Ayder Yaylası'nda, TOKİ öncülüğünde Kentsel Dönüşüm Projesi hazırlandı. Yeni projeyle otopark, otel ve pansiyon alanları, seyir terasları, günübirlik eğlence alanları, çadır ve kamp bölgeleri ile giriş- çıkış noktaları belirlendi. Yaylaya ulaşanlar, 750 kapasiteli katlı otoparka araçlarını bıraktıktan sonra seyir terasına ulaşacak. Ziyaretçiler, buradaki trambüslerle yayla merkezine ulaşacak. Ulaşım sorununa çözüm olarak yaylanın alt kodunda çift yönlü yeni yol yapılacak. Ayder Yaylası ve civardaki Ausor, Hüser ve Kavron yaylalarına gitmek isteyenler, bu yolu kullanacak. Yaylaya araç girişi sınırlandırılacak. Yaylada dikey yerine en fazla 2 katlı yatay yapılar inşa edilecek. Uygulanacak yeni modelle altyapı ve ulaşım sorunlarının çözüleceği yaylayla ilgili 'imar kirliliği' tartışmaları da son bulacak. YAYLACILAR PROJEYİ BEĞENDİ Ayder Yaylası için TOKİ öncülüğünde uygulanacak Kentsel Dönüşüm Projesi'nin ayrıntılarının ortaya çıkması, yöre halkını heyecanlandırdı. Altyapı ve ulaşım sorunlarını çözecek, 'imar kirliliği' tartışmaları sona erdirecek projeye destek veren işletme ve yapı sahipleri, kamuoyuna yansıyan projeyi beğendiklerini ifade etti. Yaylada işletmecilik yapan Meryem Okumuşoğlu, Ayder Yaylasının eskiden çok daha güzel olduğunu belirterek yapılan gecekondu tarzı yapılar nedeniyle doğal güzelliğin bozulduğunu söyledi. Okumuşoğlu, Ayder Yaylası şehir oldu, yaylalıktan çıktı. Şimdi, Kentsel Dönüşüm Projesi yapılacak. Biz bu projeyi istiyoruz. Cumhurbaşkanımıza da güveniyoruz.TOKİ'nin yapacağı projeyi bekliyoruz. Çok güzel bir uygulama olacağına inanıyoruz. Ayder bu proje ile çok daha güzel olacak dedi. 'BU PROJE UYGULANIRSA SÜPER OLUR' İşletmeci Ayşe Sarı da Ayder'de doğup büyüdüğünü belirterek Yaylamız eskiden daha iyiydi. Şimdi de o kadar kötü değil. Ama kargaşa hali var. Kentsel Dönüşüm Projesi uygulanacak. Bu projede tapu sahiplerine imkan tanınmasını istiyoruz. Projeyi gördüm. Çok büyük bir proje hazırlanmış. Nasıl uygulanacağını merakla bekliyoruz diye konuştu. Ayder Yaylasının bağlı olduğu Kaplıca Köyü'nün eski Muhtarı Muhammet Sarı ise projeyi sanal ortamda izlediğini ve çok beğendiğini belirterek Eğer TOKİ bu projeyi uygularsa çok süper olur, iyi olur. Yöneticilerimizde Ayder'le daha iyi ilgilenir. Ayder şuanda bir köy statüsünde bile değil. Bu projeden çok umutluyuz ifadelerini kullandı. Projeyi gördüğünü belirten Kübra Sarı da, O proje çok güzel. Bende öyle bir doğanın olmasını isterim. Buraya gelen halk binadan çok yeşilliği görmek istiyor. Bu durumdan işletmecilerin mağdur olmasın yeter. Bizde Ayder'in projedeki gibi güzel olmasını çok istiyoruz diyerek projenin başlamasını sabırsızlıkla beklediklerini söyledi. AYDER YAYLASI Ayder Yaylası, Çamlıhemşin ilçesinin 19 kilometre güneydoğusunda, 1350 metre yükseklikte yer alıyor. Fırtına Deresi boyunca eşsiz doğal güzellikler izlenerek ulaşılan Ayder Yaylası, çevresini saran çam ormanları, şelaleler, yöresel mimarideki evler, çiçekler ve bu çiçeklerden elde edilen bal ve şifalı kaplıcayla sırtını Kaçkarlar'a dayamış, çam örtülü yamaçlarla kaplı bulunuyor. Yaz aylarında yerli- yabancı turistler, 55 derece sıcaklıktaki şifalı kaplıca suyundan yararlanıyor. Kaplıca suyunun romatizmal ve iç hastalıklar ile kadın ve cilt hastalıklarına iyi geldiği belirtiliyor. Yaylada trekking, cip safari, foto safari, kampçılık, dağcılık gibi birçok turizm aktivitesi de yapılıyor.

