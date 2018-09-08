Ayder Yaylası'nda tulum eşliğinde yürüdüler

RİZE (AA) - Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki Ayder Yaylası'nda "Halk Sağlığı Haftası" kapsamında tulum eşliğinde yürüyüş gerçekleştirildi.

Valiliğin öncülüğünde, İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonda düzenlenen yürüyüşte katılımcılar, tulum ve horon eşliğinde Ayder Kaplıcaları'ndan Gelintülü Şelalesi'ne yürüdü.

Yaklaşık 2 kilometre boyunca Türk bayrakları ile gerçekleştirilen yürüyüş sonunda katılımcılara hareketli ve sağlıklı yaşamla ilgili bilgi verildi.

Rize Arama Kurtarma Ekibi (RİKE) de etkinlik alanında katılımcılara dağda yürüyüş tekniklerini anlattı.

Alanda kurulan stantlarda katılımcılara kan şekeri, tansiyon, boy-kilo ve karbonmonoksit ölçümü yapıldı.

İl Sağlık Müdürü Mustafa Tepe, gazetecilere yaptığı açıklamada, Halk Sağlığı Haftası'nda halk sağlığının ve koruyucu sağlık hizmetlerinin önemini vurgulamayı ve yürütülen çalışmaları daha görünür kılmayı amaçladıklarını söyledi.

Tepe, şöyle konuştu:

"Bireylerin sağlıklarını korumak ve geliştirmek için gereken tüm sağlık hizmetlerini sunmak esastır. Koruyucu hekimlik çalışmalarını yaygınlaştırmak, eğitimler ve etkinlikler düzenleyip toplum bilincini artırarak hastalıkları meydana gelmeden önlemek ve hayat standardını yükseltmek, halk sağlığı çalışmalarının temel amaçlarındandır."

Etkinliğe Rize Vali Yardımcısı Abdullah Şen, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Seçkin Karaoğlu ile sağlık çalışanları ve vatandaşlar katıldı.

