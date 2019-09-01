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Ayder yolunda heyelan yolu kapattı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.09.2019 18:58 | Son Güncelleme

RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesinde meydana gelen heyelanda, Ayder Yaylası'na ulaşımın sağlandığı yol kapandı.

Ayder yolunda heyelan yolu kapattı

RİZE, (DHA) - RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesinde meydana gelen heyelanda, Ayder Yaylası'na ulaşımın sağlandığı yol kapandı. Uzun araç kuyrukların oluştuğu yol, iş makineleriyle kısa sürede temizlenerek yeniden ulaşıma açıldı.
Rize'nin ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'nda ulaşım sağlanan yolda etkili sağanak yağışın ardından heyelan meydana geldi. İlçesinin 10'uncu kilometresinde meydana gelen heyelanda yamaçtan kopan toprak ve ağaç parçaları yolu trafiğe kapattı. İhbar üzerine bölgeye karayolları ve belediye ekipleri sevk edildi. Uzun araç kuyrukların oluştuğu yayla yolu, iş makineleriyle kısa sürede temizlenerek yeniden ulaşıma açıldı.

FOTOĞRAFLI

Ayder yolunda heyelan yolu kapattıAyder yolunda heyelan yolu kapattıAyder yolunda heyelan yolu kapattıAyder yolunda heyelan yolu kapattı

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