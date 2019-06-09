Ayder’de otomobil eve girdi

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası’nda ilginç kaza kameralara yansıdı.

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Rize’nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası’nda bir sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek yayla evine girdi. Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan görüntülerde patika yola girmeye çalışan sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle eve çarptı. Çarpmanın etkisiyle evin yerinden oynadığı görülürken, kazada sürücü hafif şekilde yaralandı.



