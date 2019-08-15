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Ayder'de salıncak furyası için harekete geçiliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2019 11:09 | Son Güncelleme

RİZE'nin ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'nda sayısı her geçen gün artan salıncaklar, oluşturduğu görüntü kirliğiyle tartışılıyor.

Ayder'de salıncak furyası için harekete geçiliyor

Aytekin KALENDER- Mehmet Can PEÇE/RİZE, (DHA) - RİZE'nin ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'nda sayısı her geçen gün artan salıncaklar, oluşturduğu görüntü kirliğiyle tartışılıyor. Salıncaklardan yaylada yer kalmayınca sahiplerine, Rize Valiliği'nden kaldırılması için uyarı gönderildi. Yaylanın orta alanının kamulaştırılması için de çalışma başlatıldı.
Çamlıhemşin ilçesinde, 1987 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile 'turizm merkezi' ilan edilen Ayder Yaylası; 1994'te milli park, 1998'de ise doğal sit alanı ilan edilerek, korumaya alındı. İmar planları hazırlanamayınca yapılaşmanın arttığı yaylanın doğal güzelliği bozuldu. Kentsel dönüşüm projesi uygulanacak yaylada şimdi de sayıları her geçen gün artan salıncaklar, oluşturduğu görüntü kirliği ile tartışılıyor. Geçen ay yaylayı ziyaret eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, salıncakların kaldırılması için talimat vermişti. Salıncaklardan yaylada yer kalmayınca Rize Valiliği, harekete geçti. Valilikten salıncakların kaldırılması için sahiplerine uyarı gönderildi. Yaylanın orta alanının kamulaştırılması için de çalışma başlatıldı. Kamulaştırılacak yaylanın ortak alanında yapı yapılamayacak, salıncaklar da kurulamayacak.
'HORON OYNANACAK YER KALMADI'
Ayder Yaylası'nın eski düzenini bulamadıklarını belirten Nurcan Bulut, "Daha önce de geldim fakat eski organikliğinden uzaklaşmış. Her taraf yapay çiçekli salıncaklarla dolmuş. Çok salıncak var, 1- 2 tane yeterli bence" diye konuştu.
Ayder'in eskiden daha güzel olduğunu dile getiren Adem Kamber de "Ayder kaplıcaları, doğasıyla güzel bir yer. Salıncakları buradaki insanlar gelir kapısı haline getirmişler. Aşırı salıncak var. Horon oynanacak yerler vardı ama şimdi yok" dedi.
Birkan Pabuççu ise "Buraları pek iyi bulmadım. Ayder yaylalıktan çıktı. Çimlerin üzerine uzanmak varken her yer salıncak. Ormanı doğa kokusu yerine duman kokuları almış" diye konuştu.
Salıncak sahibi Faysal Okumuşoğlu da "Ayder Yaylası'nda salıncaktan başka aktivite, eğlence yok. Gelenler salıncaklarda sallanıyor, gayet mutlular. Daha nizami daha düzgün olsa tabi ki daha güzel olur. Kendi arazilerimiz, kaydımız var" dedi.
VALİ ÇEBER: MÜSAADE ETMEYECEĞİZ
Rize Valisi Kemal Çeber, Ayder'de dönüşüm projesi uygulayacaklarını belirterek, bu süreçte salıncaklara yayla alanında müsaade etmelerinin mümkün olmadığını söyledi. Çeber, "Kısa sürede yaylanın düz alanı için kamulaştırma süreci başlayacak. Vatandaş 'Burası benim arazim ve salıncaklarla geçiniyorum' diyor, haklı olarak. Biz de karşılığını vererek, devlet olarak onları alacağız. Salıncaklara yoğun talep olduğu söyleniyor. Yayla da uygun. Bu işin yapılabileceğinin düşünüldüğü yerler olursa tespit edip üçerli, dörderli, ikişerli olarak belirlenen yerlere salıncaklar konulabilir. Yaylada 'festival alanı' diye nitelendirilen alanda insanların 'Salıncaklar nedeniyle zemindeki yeşili göremez olduk' dediği o alanda salıncaklara müsaade etmeyeceğiz“ dedi.

FOTOĞRAFLI

Ayder'de salıncak furyası için harekete geçiliyorAyder'de salıncak furyası için harekete geçiliyorAyder'de salıncak furyası için harekete geçiliyorAyder'de salıncak furyası için harekete geçiliyor

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