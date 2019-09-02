Ayder'de salıncaklar kaldırıldı (3)

SÖKÜM İŞLEMİ BİTTİ

Rize'nin ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'nda, görüntü kirliliği oluşturduğu gerekçesiyle tartışılan, kaldırılması için sahiplerine 1 Eylül'e kadar süre verilen salıncakların söküm işlemi tamamlandı. Bölgede; Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, Çamlıhemşin Belediyesi ve jandarma ekiplerince sabah saatlerinde başlanan söküm çalışmasıyla sahiplerine tebligat yapılan 56 salıncak kaldırıldı. Yaylada sökülen salıncakların demirleri kaldırılırken, oluşan çukurlar ise toprakla kapatılıp, çimlendirme çalışması yapıldı.

