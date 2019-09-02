Ayder'de salıncaklar kaldırılıyor (2)

'GÜN İÇİNDE HEPSİ KALDIRILACAK'

Rize'nin Çamlıhemşin Kaymakam Vekili Bayram Sağır, ilçedeki ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'nda görüntü kirliliği oluşturduğu gerekçesiyle tartışılan salıncakların kaldırılmasıyla ilgili konuştu. Çalışmaların gün içinde tamamlanacağı belirten Sağır, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın en son Rize seyahatinde de verdiği talimat üzerine, Ayder'in eski güzelliğine tekrar kavuşabilmesi amacıyla bu alanda bulunan salıncakların kaldırılması işlemine başlandı Dün itibarıyla 25 salıncaktan 12 tanesini vatandaşlarımız, zaten yapılan bildirimler üzerine kaldırmışlardı. Bugün 15 salıncağı Özel İdare ekiplerimizle kaldırdık. Kalan 8 salıncağı da yine vatandaşlarımız kendi imkanlarıyla kaldırmaya başladılar. Zaten alanda gördüğünüz gibi sadece 3-4 salıncak kaldı, onların da şu an için yine kaldırma süreci devam ediyor. Gün bitiminde bunların tamamı Ayder'den kaldırılmış olacak" dedi.

Adem AKATİN/ÇAMLIHEMŞİN (Rize), (DHA)

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