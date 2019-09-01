HABER

Ayder'de salıncakların sökümüne başlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2019 14:16 | Son Güncelleme

RİZE'nin ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'nda, görüntü kirliliği oluşturduğu gerekçesiyle tartışılan, kaldırılması için sahiplerine 1 Eylül'e kadar süre verilen salıncakların sökümüne başlandı.

Ayder'de salıncakların sökümüne başlandı

Arzu Erbaş- Mehmet Can PEÇE/ÇAMLIHEMŞİN (Rize), (DHA)- RİZE'nin ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'nda, görüntü kirliliği oluşturduğu gerekçesiyle tartışılan, kaldırılması için sahiplerine 1 Eylül'e kadar süre verilen salıncakların sökümüne başlandı. Bölgede, tebligatların ardından 6 kişi salıncaklarını kaldırırken, bazı salıncak sahipleri de talebe dikkat çekmek için salıncaklarını zincirleyerek kullanıma kapattı.
Çamlıhemşin ilçesinde, 1987 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile 'turizm merkezi' ilan edilen Ayder Yaylası, 1994'te milli park, 1998'de ise doğal sit alanı ilan edilerek, korumaya alındı. İmar planları hazırlanamayınca yapılaşmanın arttığı yaylanın doğal güzelliği bozuldu. Kentsel dönüşüm projesi uygulanacak yaylada şimdi de sayıları her geçen gün artan salıncaklar, oluşturduğu görüntü kirliliğiyle tartışılıyor. Geçen ay yaylayı ziyaret eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, salıncakların kaldırılması için talimat vermişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da geçen hafta yaptığı bölge ziyaretinde de "O acayip şeyleri temizleyeceğiz" diyerek tepki göstermişti. Salıncaklardan yaylada yer kalmayınca Rize Valiliği'nce harekete geçildi. Valilikten salıncakların kaldırılması için sahiplerine uyarı gönderildi. Salıncak sahiplerine, 1 Eylül'e kadar süre verildiği, yaylanın orta alanının kamulaştırılması için de çalışma başlatıldığı belirtildi. Kamulaştırılacak yaylanın ortak alanında yapı yapılamayacağı, salıncakların da kurulamayacağı bildirildi. Ayder Yaylası'nda kaçak yapılan salıncak ve ziplinelerin kaldırılması için 56 kişiye tebligat gönderildi.
BAZARI SÖKTÜ, BAZILARI ZİNCİRLEDİ
Ayder Yaylası'ndaki salıncaklar, yapılan tebligatların ardından bugün kaldırılmaya başlandı. Bölgede, tebligatların ardından 6 kişi kendi imkanlarıyla salıncaklarını kaldırırken, bazı salıncak sahipleri de talebe dikkat çekmek için salıncaklarını zincirleyerek kullanama kapattı. Bölgeyi ziyarete gelen özellikle yabancı turistler, zincirlenerek kullanıma kapatılan salıncaklara binerek fotoğraf çekildi selfie yaptı.
'TALEP GÖZARDI EDİLMEMELİ'
Bölgeye salıncağı ilk kurduğun söyleyen Ayşe Şahin, turistlerin salıncaklara yoğun talep gösterdiğini ve bu talebin göz ardı edilmemesi gerektiğini belirtti. Şahin, "Bu salıncakları ilk biz kurduk. Bize gönderilen tebligatta bir süre yazmıyordu. Sadece kaldırın deniliyor. Burada mağduruz. Burası bizim tabulu arazimiz. Burada turizm işletmeciliğine başladık. Talep üzerine salıncakları kurduk. Turistlerden gelen talep üzerine salıncak işi bölgede büyüdü. Sonuçta bu salıncaklara yoğun talep var. Biz görüntü kirliğinin tabi ki önlenmesini isteriz ama bu talep de göz ardı edilemez. Bizim isteğimiz bize uygun alan tahsis edilmesi ve buraya bu salıncakları kurmamız. Cumhurbaşkanımızın çağrısı üzerine kentti bırakıp buraya döndük. Burada 30 yıllık tabulu arazilerimizi kullanmaya başlayıp, turizme kazandırdık. Farklı bir alternatif getirdik" dedi.
'EKSİSİ KADAR ARTISI DA OLDU'
Ayder Çevre ve Turizm Derneği Başkanı Erdal Sarı da, Ayder'in Türkiye'nin en önemli turizm değerlerinden bir tanesi olduğunu, salıncakların bölgeye eksisi olduğu kadar katkısının da olduğunu dile getirdi. Sarı, "Salıncakların olduğu yer vatandaşın tabulu arazisi. Yıllarca boştu. Şimdilerde bu alan kullanılmaya başlandı. Arz talep doğrultusunda bu salıncakları vatandaşlar tapulu arazilerine koydular. Bunun neticesinde bir görüntü kirliliği oluştu. Sonuçta buraya gelenler o düzlüğü görmeye geliyor. Buranın kaldırılması istendi. Şu anda ekiplerin bir müdahalesi olmadan bu salıncaklar kaldırılıyor. Kaldırmayanlar da kaldıracaktır. Salıncakların buraya eksisi olduğu kadar bir artısı ve katkısı da olmuştur. Sosyal medyada ön plana çıktı, insanlar merak edip geliyor. Kentsel dönüşümle burada güzel bir çalışma yapılacaktır. Süreci takip ediyoruz, yaşayıp göreceğiz" diye konuştu.
Öte yandan Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü yetkileri, sahiplerine gerekli uyarıların yapıldığını ve salıncakların kendirince kaldırılmasını beklediklerini bildirdi.

FOTOĞRAFLI

Ayder'de salıncakların sökümüne başlandıAyder'de salıncakların sökümüne başlandıAyder'de salıncakların sökümüne başlandıAyder'de salıncakların sökümüne başlandı

Bir ilçeyi dolandırdı, sırra kadem bastıBir ilçeyi dolandırdı, sırra kadem bastı
Sosyal medyadan duyurdu! İşte o anSosyal medyadan duyurdu! İşte o an
Şalvarlı emzikli damat, gelin evine emekleyerek gittiŞalvarlı emzikli damat, gelin evine emekleyerek gitti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Sevgilime neden baktın' deyip kurşun yağdırdılar

'Sevgilime neden baktın' deyip kurşun yağdırdılar

Kardeşini "ağabey" demediği ve lakap taktığı için öldürmüş

Kardeşini "ağabey" demediği ve lakap taktığı için öldürmüş

Bakan Gül'den 'Yargı Reformu' açıklaması

Bakan Gül'den 'Yargı Reformu' açıklaması

Diagne'nin yeni takımı belli oldu!

Diagne'nin yeni takımı belli oldu!

Yaşar İpek'in açıklaması sonrasında Seren Serengil'den kötü haber

Yaşar İpek'in açıklaması sonrasında Seren Serengil'den kötü haber

Rusya'dan sert açıklama: Riske atıyor

Rusya'dan sert açıklama: Riske atıyor

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

15 kişi gelip suçluyu kaçırmak için polisle çatıştılar

15 kişi gelip suçluyu kaçırmak için polisle çatıştılar

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Kan davası dehşeti! Öldürdükten sonra kimseyi yaklaştırmadılar

Kan davası dehşeti! Öldürdükten sonra kimseyi yaklaştırmadılar

Peş peşe şüpheli ölümler! Aynı yerde bir ceset daha bulundu

Peş peşe şüpheli ölümler! Aynı yerde bir ceset daha bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Akıncı İnsansız Hava Aracı’nın motoru ilk kez çalıştı

Sosyal medyadan duyurdu! İşte o an

Son dakika: Rize'de kayıp 2 dağcıya ulaşıldı

Rize'de kayıp 2 dağcıya ulaşıldı

Anadolu Otoyolu'nda trafik kazası: 1 ölü, 9 yaralı

Anadolu Otoyolu'nda feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Maltepe'de iş yeri alev alev yandı

Maltepe'de iş yeri alev alev yandı

Kayseri'de iş makinesi eve daldı! Çok sayıda ölü var

Kayseri'de iş makinesi eve daldı! Çok sayıda ölü var

Eşi 'Beni öldürmeye geliyor' dedi, üzerinden bunlar çıktı!

'Beni öldürmeye geliyor' dedi, üzerinden bunlar çıktı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.