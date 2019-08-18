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Ayder'de salıncaktan düşen adam yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2019 14:28 | Son Güncelleme

RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesindeki ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'na ziyarete gelen Cahit D.

Yaşar FALCI/ÇAMLIHEMŞİN (Rize), (DHA) - RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesindeki ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'na ziyarete gelen Cahit D. (40), görüntü kirliliği oluşturduğu tartışmalarıyla gündemde olan salıncaklardan birinde sallanırken, düşüp, yaralandı. Çamlıhemşin'in ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'na ailesiyle ziyarete gelen Cahit D., burada bulunan ve son günlerde görüntü kirliliği oluşturduğu gerekçesiyle tartışılıp, kaldırılması için sahiplerine 1 Eylül'e kadar süre verilen salıncakların birinde sallanmaya başladı. Cahit D., bir süre sonra salıncaktan düşerek, yaralandı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ekibi geldi. Cahit D., sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Cahit D.'nin bacağı ile vücudunun bazı yerlerinden yaralandığı, genel sağlık durumunun ise iyi olduğu belirtildi. Öte yandan olay sonrası Cahit D.'nin yakınları ve salıncak sahipleri arasında kısa süreli gerginlik oldu. Jandarma ve çevredekilerin araya girmesiyle gerginlik sona ererken, salıncak sahipleri hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi. Çamlıhemşin ilçesinde, kentsel dönüşüm projesi de uygulanacak ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'nda sayıları her geçen gün artan salıncaklar, oluşturduğu görüntü kirliliğiyle tartışmalara yol açmıştı. Yaylayı ziyaret eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, salıncakların kaldırılması için talimat vermiş, Rize Valiliği de harekete geçmişti. Valilik tarafından salıncakların kaldırılması için sahiplerine, 1 Eylül'e kadar süre verildiği, yaylanın orta alanının kamulaştırılması için de çalışma başlatıldığı bildirilmişti.

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