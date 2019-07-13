Ayder'deki kaçak yapılar yıkılacak

RİZE (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ayder bölgesi genelinde imar barışına uymayan kaçak yapıların tespitlerini yaptıklarını belirterek, "Tespitlerimizde imar barışına, bölgedeki plan koşullarına uymayan 50 yapı var. Bu yapıların da ağustos ayı sonu itibarıyla gerekli tebligatları yaptıktan sonra yıkımlarını yaparak, Ayder'imizi inşallah 2020 yılı sonu itibarıyla örnek bir turizm cenneti haline getirmek istiyoruz." dedi. Kurum, çeşitli ziyaretler ve incelemelerde bulunmak üzere geldiği Rize'de, bir otelde düzenlenen "İl Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısı"na katıldı. Toplantının ardından Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin'i makamında ziyaret eden Kurum, daha sonra alan incelemesi yapmak üzere Ayder Yaylası'na geçti. Yaylada incelemelerde bulunan Kurum, bir süre esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti. Kurum, bazı işletmecilerin salıncakların kaldırılmaması talebi üzerine, "Cumhurbaşkanımız 'Ayder'i dünyanın en güzel yeri yapın' diyor. Biz de sizleri incitmeden, kırmadan ve dökmeden buranın dönüşümünü sizlerle birlikte el birliğiyle yapacağız." ifadesini kullandı.

"Ayder Bilgilendirme Programı" toplantısı da düzenleyen Kurum, toplantı çıkışı gazetecilere yaptığı açıklamada, kentsel dönüşüm, millet bahçesi ve Ayder Çevre Düzenlemesi projelerine ilişkin süreçlerin ilerleme safhasını istişare ettiklerini söyledi. Bu çerçevede dün iklim değişikliğiyle ilgili mücadelede önemli kararlar aldıklarını belirten Kurum, "Hem Trabzon'umuzda hem Rize'mizde hem de diğer dört ilimizde iklim değişikliğinin etkilerini en aza indirmek maksadıyla dere güzergahı üzerindeki yıkılma ihtimali, yine selin altında kalma ihtimali olan binaların taşınma sürecini hep birlikte görüştük ve belli kararlar aldık." diye konuştu. Rize'de yaklaşık 500 binanın taşınacağını aktaran Kurum, vatandaşların rızası çerçevesinde iklim değişikliğinin etkisiyle can ve mal güvenliği risk altında olan binaların taşınma sürecini gerçekleştireceklerini dile getirdi. Kent merkezinde belediye bloklarından başlamak üzere önemli bir kentsel dönüşüm projesini uygulayacaklarını hatırlatan Kurum, gelecek hafta itibarıyla vatandaşlarla görüşmeye başlayacaklarını söyledi. Kurum, bu kapsamda, ilk etabını 26 bin metrekarelik alanda yapmak suretiyle Rize'ye yakışacak örnek bir kentsel dönüşüm projesinin hayata geçirileceğini vurguladı.

"Bu yıl itibarıyla temel atarak, etaplar halinde 2023 yılına kadar tüm sahil güzergahı üzerindeki riskli alanların dönüşümünü yapmış olacağız." diyen Kurum, buna ilişkin hem Salarha hem de Yağlıtaş bölgesinde rezerv konutlar üreteceklerini ifade etti. Rize'ye diğer bir müjdenin ise millet bahçesi projesi olduğunu belirten Kurum, yaklaşık 50 dönümlük alanda bir millet bahçesi projesi yapılacağını anlattı. Merkezdeki meydan düzenlemesinin son safhaya geldiğini aktaran Kurum, sahil yolundaki yürüyüş ve bisiklet yolunun projelerini de yürüttüklerini söyledi. - "Salıncaklarımızı ağustos sonu itibarıyla bölgeden taşımış olacağız" Kurum, Ayder bölgesinin doğal güzelliklerini koruyacak, ecdadın bıraktığı doğal güzellikleri gelecek nesillere aktaracak çok önemli projeyi hayata geçireceklerini belirtti. Ayder projesi kapsamında ağustos ayı içerisinde ihalesi sonuçlanacak bin 800 araç kapasiteli otopark inşaatına başlanacağını ifade eden Kurum, "Vatandaşlarımızın imar planına uymayan yapılarını rezerv konut alanına taşımak suretiyle yaklaşık 55-60 rezerv konut üretiyoruz, burada uygun görmediğimiz yapıları da vatandaşlarımıza destek olmak suretiyle bu alanlara taşımış olacağız." diye konuştu.