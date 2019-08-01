Aydın Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Özdemir’den açıklama

Aydın Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ayhan Özdemir, son günlerde İngiltere basınında yer alan ‘Türk arısı alarmı’ şeklindeki haberlerin amacının Türk arısını ve balını kötüleyerek İngiltere’ye Türkiye’den arı ve bal ticaretini engellemek olduğunu ileri sürdü.

Haberde sözü edilen arının bal arısı değil halk arasında yaban arısı diye tabir edilen arı olduğunu, bu arının Güney İngiltere bölgesinde de çokça yaşadığını belirten Aydın Arıcılar Birliği Başkanı Ayhan Özdemir, “Türk arıcıları olarak bu tür haberlerdeki amaçların bilim dünyasının verdiği bilgiler ışığında değil Türk isminin kötülenmesi çalışması olduğuna inanıyoruz. Hedef Türk arısının sanki hastalıklı bir arı gibi gösterilerek İngiltere’ye Türkiye’den bal ve arı ürünleri ticaretinin önünün kesilmek istenmesidir” diye konuştu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Aydın Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ayhan Özdemir, “Son günlerde İngiltere basınında yer alan ‘Türk arısı alarmı’ şeklindeki haberlerde sözü edilen arı ülkemizde yaşayan ve arıcılıkta kullandığımız arı türü değildir. İngiltere’de Türk arısı diye lanse edilen arı türü Osmia Avosetta’dır. Ülkemizde de yaşayan bir arı türüdür, halk arasında yaban arısı veya duvar arısı diye bilinir. Osmia türlerinin Güney İngiltere bölgesinde yoğun yaşadığı değişik kaynaklarda yer almakla beraber yalnız yaşadığı ve bal ve arı ürünleri üretiminde kullanılmadığı belirtilmektedir. Halbuki ülkemizde arıcılıkta kullandığımız arı türü Apis Mellifera (Bal taşıyan arı)’dır. Osmia türü arılar yalnız yaşarken, Apis Mellifera yalnız yaşayamaz ölürler. Koloniler halinde yaşamak zorundadırlar. Osmia türleri petek üretmezler yavrularını çiçek yaprakları içinde büyütürler. Apis Mellifera türü petek üretip bal ve polenlerini peteklere depo eder yavrularını petek gözlerinde geliştirirler. Osmia türü arılar tek birey yaşarlar. Apis Mellifera türü arı kolonilerinde 80 bine yakın birey vardır” diyerek tek başına yaşayan bahse konu arının bal arısı olmadığını söyledi.

İngiltere’de ana gündem haline gelen bu arıların virüs taşıdıkları yönündeki iddiaların nedeninin de tamamen maksatlı olduğunu ileri süren Başkan Özdemir, “Bizler Türk arıcıları olarak bu tür haberlerdeki amaçların bilim dünyasının verdiği bilgiler ışığında değil Türk isminin kötülenmesi için olduğuna inanıyoruz. Söz konusu haberde İngiliz ailesinin Türkiye’ye tatile gittiği belirtilip sanki bu arılar insanların malzemelerine istila ettiklerini ve insanlara zarar verdiği şeklinde gösterilmiştir. Yani İngiltere kamuoyuna Türkiye’ye giderseniz bu tür olaylar başınıza gelebilir mesajı verilmektedir. Diğer taraftan Türk arısının sanki hastalıklı bir arı gibi gösterilerek İngiltere’ye Türkiye’den bal ve arı ürünleri ticaretinin önü kesilmek istenmektedir. Söz konusu haberde İngiltere Tarım Bakanlığının görüşü bulunmaktadır. Ülkemizin yetkili kurumları Bakanlık, Üniversite ve Türkiye Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanlığı İngiltere ülkesinin yetkilileri ile diyaloga geçip doğrusunu deklare etmelilerdir” diye konuştu.

