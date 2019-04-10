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Aydın Barosu'ndan İstanbul'daki seçimle ilgili açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2019 17:52 | Son Güncelleme

 AYDIN Barosu Başkanı Gökhan Bozkurt, yönetim kurulu adına yaptığı açıklamada, resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu'na mazbata verilmemesini eleştirdi.

Aydın Barosu'ndan İstanbul'daki seçimle ilgili açıklama

Latif SANSÜR/AYDIN (DHA) - AYDIN Barosu Başkanı Gökhan Bozkurt, yönetim kurulu adına yaptığı açıklamada, resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu'na mazbata verilmemesini eleştirdi.
Aydın Barosu Yönetim Kurulu adına yazılı bir açıklama yapan Baro Başkanı Gökhan Bozkurt, Avukatlık Yasası'nın 95'inci maddesinin yüklediği görev ve demokratik hukuk devletine olan inançları gereği açıklama yaptıklarını belirterek, Anayasa'nın 6'ncı maddesinin ilk cümlesinin 'Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir' son cümlesinin ise 'Hiçbir kimse veya organ, kaynağını Anayasa'dan almayan bir devlet yetkisi kullanamaz' şeklindeki hükümlerini hatırlattı.
Yasalara göre il seçim kurulu tarafından birleştirilen ilçe seçim tutanaklarına göre en çok oy alan adayın seçilmiş olduğunu hatırlatan Bozkurt, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Oy sayımına, sandık sonuçlarına karşı itiraz ve şikayet hakları kullanılmasının şartlarına ve uygulanacak usullere dair hususlar kanunla belirlenmiştir. Yine seçim kurulları ile YSK'nın görev ve yetkileri, görev ve yetkilerinin kapsamı, sınırları, Anayasa ve yasalarla düzenlenerek çerçevesi çizilmiş, koruma altına alınmıştır. Bağımsız ve tarafsız yargı, hukuk devletinin de demokrasinin de temelidir. Seçim sonuçlarının açıklanmasının üzerinden 10 gün geçmesine rağmen, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilen aday, koltuğuna oturamamış, görevine başlayamamıştır. Milli iradeye ve sandıktan çıkan sonuçlara saygı duymak hepimiz için bir zorunluluktur ve demokrasinin de en temel gereğidir. Birleştirme tutanağına göre, bir tane bile fazla oy almış bulunan aday, yasaya göre belediye başkanı olarak seçilmiştir. Gereği Anayasamızın 79'uncu maddesi uyarınca seçim kurulu tarafından artık yerine getirilmeli, milletimiz iradesinin tecellisini görme hakkına eriştirilerek, oluşturulan gerginlik ve kutuplaşmadan kurtarılıp, huzura kavuşturulmalıdır."

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