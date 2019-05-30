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Aydın: “Başkan Civelek hakkında soruşturma izni verildi”

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.05.2019 16:15 | Son Güncelleme

MHP Kastamonu İl Başkanı Yüksel Aydın, İçişleri Bakanlığı tarafından Azdavay Belediye Başkanı Osman Nuri Civelek hakkında soruşturma izni verildiğini açıkladı.MHP Kastamonu İl Başkanı Yüksel Aydın, sosyal paylaşım sitesi üzerinden yaptığı açıklamasında, “Seçim öncesi yaptığımız açıklamalarla Azdavay Belediye Başkanı Osman Nuri Civelek hakkında söylediklerimizin ne kadar doğru olduğu ortaya çıktı.

MHP Kastamonu İl Başkanı Yüksel Aydın, İçişleri Bakanlığı tarafından Azdavay Belediye Başkanı Osman Nuri Civelek hakkında soruşturma izni verildiğini açıkladı.
MHP Kastamonu İl Başkanı Yüksel Aydın, sosyal paylaşım sitesi üzerinden yaptığı açıklamasında, “Seçim öncesi yaptığımız açıklamalarla Azdavay Belediye Başkanı Osman Nuri Civelek hakkında söylediklerimizin ne kadar doğru olduğu ortaya çıktı. İçişleri Bakanımız soruşturma izni vermiş. Kendilerine şükranlarımızı arz ediyoruz. Soruşturmaya gelen müfettişlerimizin adaletin tesisinde hassas davranacaklarına bizim olduğu gibi Azdavay halkının da güveni tamdır. İnşallah Azdavay halkı hukuk tanımaz, kayıt dışı çalışan bu vatandaştan kurtulur ve yaşanabilir huzurlu bir Azdavay tesis edilir” dedi.
Başkan Civelek’te bunun üzerine aynı şekilde sosyal paylaşım sitesi üzerinden MHP İl Başkanı Aydın’a cevap verdi.
Civelek, açıklamasında şunları kaydetti: “MHP İl Başkanı Sayın Yüksel Aydın Bey’ in paylaşımından haberdar edildiğim de şahsım adına üzülmedim. Üzüldüğüm mevzu hizmetlerimizle adından söz ettirdiğimiz ilçem, halkım ve belediye çalışanlarım içindir. Kendisi seçimden önce açıklamalar yaptığını belirtse de, yaptığı açıklama iftiradır. Herkese yaptığı iftiralar gibi bana da yapmıştır. Kendisine mesaj yazarak ve halkımın huzurundaki mitingimde seslenerek ulaşmaya çalıştım. Bu vakte kadar iftiralarına herhangi bir açıklama yapamamıştır. Sayın Başkan, ilçem üzerinden kendisine gündem oluşturmaya çalışıyor olabilir. Son kez kendisiyle bu şekilde diyaloğa geçeceğimi bilmesi yeterlidir. Halkımın takdirleriyle üstlendiğim kutsal görevimi bu şekilde kirletmek isteyenlerle mücadele etmek benim için hizmetten geri kalmak ve geciktirmek anlamı taşır. Buna müsaade etmeyeceğim, dikkatinize. Belediyemiz ilçemizde ikamet eden bir vatandaş tarafından şikayet edilmiş ve normal olarak bakanlığımız kontrolör görevlendirmiştir. Kontrolörümüzün inceleme yapması kadar normal ne olabilir. Şükürler olsun ki denetleniyoruz. Aklanmak üzere denetleniyoruz. İl Başkanı çok iyi bilir ki geçmiş dönemlerde kendi belediyeleri de çok defa şikayet edilmiş ve defalarca soruşturma geçirmiştir. Şahsım ve belediye hesaplarımız her daim idari yapılarımıza ve yargımıza hesap verebilir nitelikte olduğundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın.”

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