Aydın: “Beykoz’un geneli için ifade ediyorum; mülkleriniz çok değerlenecek”

Riva Seçim İrtibat Bürosu’nda vatandaşlarla bir araya gelen AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, “Riva’da olmak üzere Beykoz’un genelinde yerleriniz aklınız alamayacağı kadar değerlenecek. Bunu da böyle bilin” dedi.

31 Mart Yerel Seçimleri’ne az bir zaman kala çalışmalarına hız kesmeden devam eden AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, Riva Seçim İrtibat Bürosu’nda Riva Derneği üyeleriyle ve vatandaşlarla bir araya geldi. Sıcak bir şekilde karşılanan Aydın vatandaşlarla tek tek tokalaşarak sohbet etti. Ardından söz hakkı isteyen vatandaşlar, mikrofonla başkan adayı Aydın’a yaşadıkları sorunları belirterek çözüm bulunmasını istedi.

“Yanımda olursanız birlikte demokratik, hukuki ve yasal ortamda yürüyeceğiz”

Sorunları dinledikten sonra bir konuşma yapan Aydın, imar ve mülkiyet sorununa ilişkin, “Ne kadar zamanda yaparız bilmiyorum ama bu mevzuyu çözmek ile ilgili ne gerekiyorsa onu yapacağız. Tıkandığım yerde size haber vereceğim, Cumhurbaşkanımız bu konuda bize sonsuz destek veriyor. Ancak bu iş bürokrasinin işi, genelde oradan takoz oluyorlar. Şimdi uğraşacağız, neyse anlatacağız takıldığımız yerde, ‘burada takıldık’ diyeceğiz. Gereken yerde yanımda olursanız birlikte demokratik, hukuki ve yasal ortamda yürüyeceğiz. Adım atma sözü ve çözüme gitmek için bu yolda yürüme sözünü veriyoruz” dedi.