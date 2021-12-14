Aydın Birsel kimdir, neden öldü? Belgin Doruk'un oğlu Aydın Birsel ölü bulundu!

Yeşilçam'da 'küçük hanımefendi' olarak bilinen Belgin Doruk’un oğlu ölü bulundu. Bu sabah sitenin önünde düşen Birsel'in sağlık ekiplerinin hastaneye gitme talebini reddettiği ve daha sonra evinin kapısının önünde fenalaştığı, yere yığıldığı öğrenildi. Peki Aydın Birsel kimdir?

AYDIN BİRSEL KİMDİR?

Yeşilçam'ın küçük hanfendisi olarak bilinen, 1950'li ve 1960'lı dönemin önde gelen Türk sinema yıldızlarından Belgin Doruk ve senarist Özdemir Birsel'in oğlu Aydın Birsel, 1967 senesinde dünyaya gelmiştir. Belgin Doruk’un 2’nci evliliğinden plan Aydın Birsel, 54 yaşındaydı ve Gül isminde bir ablası bulunmaktadır. Bursa'da bir siteye taşınan Aydın Birsel, gözlerden uzak bir hayat sürmekteydi. Aydın Birsel, 2013 senesinde Belgin Doruk'u anma etkinliğinde, Türkan Şoray'ın elinden plaket almıştı. 28 Haziran 1936 tarihinde dünyaya gelen Belgin Doruk ise 26 Mart 1995 tarihinde yaşamını yitirmişti.

BELGİN DORUK'UN OĞLU AYDIN BİRSEL NEDEN ÖLDÜ?

Bursa'da yaşayan sinema oyuncusu Belgin Doruk ile yönetmen ve senarist Özdemir Birsel'in oğlu olarak bilinen 54 yaşındaki Aydın Birsel, evinin kapısının önünde ölü bulundu. Olay, saat 09.00 sıralarında Nilüfer ilçesi, Görükle Dumlupınar Mahallesi’ndeki bir sitede yaşandı.

Sabah saatlerinde oturduğu sitenin önünde düşüp ağzından ve burnundan yaralanan Aydın Birsel, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, Birsel'e müdahalede bulundu. Burnuna tampon yapan sağlıkçıların hastaneye gitme talebini reddeden Aydın Birsel, ardından Mudanya'ya gitmek için taksi çağırdı.

Taksiye bineceği esnada burnu tekrar kanayan Birsel, sürücüye yüzünü yıkayıp geleceğini belirterek evine çıktı. Dairesinin önüne gelen Birsel, kapının önünde fenalaşarak yere yığıldı. Apartmandakiler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi ise Aydın Birsel'in hayatını kaybettiğini belirledi.



