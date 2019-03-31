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Aydın Büyükşehir adayları oylarını kullandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 15:32 | Son Güncelleme

Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayları CHP'li Özlem Çerçioğlu ve AK Partili Mustafa Savaş, aileleriyle sandığa giderek oylarını kullandı.

Burhan CEYHAN AYDIN, (DHA)Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayları CHP'li Özlem Çerçioğlu ve AK Partili Mustafa Savaş, aileleriyle sandığa giderek oylarını kullandı. Her iki başkan adayı da seçimlerin hayırlı olmasını diledi. Cumhur İttifakı Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Savaş, Efeler ilçesi Kemer Mahallesi'ndeki Sosyal Bilimler Lisesi 2185 nolu sandıkta oyunu kullandı. Eşi Nilay Savaş ile birlikte oyunu kullanan Savaş'a; AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen ve partililer de eşlik etti. Oyunu kullandıktan sonra değerlendirmede bulunan Savaş, Ülkemize, milletimize, ilimize hayırlı ve uğur olmasını diliyorum dedi. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı ve Millet İttifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkan adayı CHP'li Özlem Çerçioğlu ise Koçarlı'ya bağlı Çakırbeyli'de oyunu kullandı. Özlem Çerçioğlu, eşi Ercan Çerçioğlu, oğulları Ata Caner ve Şefik Alp Çerçioğlu ile birlikte Çakırbeyli İlkokulu'na gelerek, 1022 nolu sandıkta oyunu kullandı. Çerçioğlu da seçimlerin hayırlı olmasını diledi.

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