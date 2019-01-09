Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP'den istifa eden Efeler Belediye Başkanı Mesut Özakcan'ın iddialarına ilişkin, "Bir belediye başkanı koltuğa oturmadan önceki mal varlığı ile o koltuğa oturduktan sonra geçen süre zarfında eğer mal varlığında ve yaşam standardında bir yükselme olduysa onun hesabını verebilmeli." dedi.

Çerçioğlu, özel bir düğün salonunda Söke Belediye Başkanı Adayı Levent Tuncel'in tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, CHP'den istifa ettiğini açıklayan Efeler Belediye Başkanı Özakcan'a yanıt verdi.

Özakcan'ın kendisi hakkında söylediği "CHP burada CHP olmaktan da çıktı, Özlem Çerçioğlu partisi haline dönüştü" sözlerine ilişkin Çerçioğlu, "Bu parti benim partim değil, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisidir. Bu parti Cumhuriyet Halk Partisidir. Bu parti kişiye özel parti değildir. Sürekli bu koltukta ben oturacağım diye bir şey yok. Bırak başkaları da bu koltuklara otursun. Hep “ben” diyorlar. Ben bu konuda pek konuşmak istemiyorum. Çünkü konuşmaya değmez." dedi.