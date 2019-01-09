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Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu:

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.01.2019 17:05 | Son Güncelleme

"(Efeler Belediye Başkanı Mesut Özakcan'ın CHP'den istifası) Bir belediye başkanı koltuğa oturmadan önceki mal varlığı ile o koltuğa oturduktan sonra geçen süre zarfında eğer mal varlığında ve yaşam standardında bir yükselme olduysa onun hesabını verebilmeli. Belgeleri gösteremiyorsa ve 'Bu benim annem ve babamdan kaldı' diyorsa, biz bunu yemeyiz"

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP'den istifa eden Efeler Belediye Başkanı Mesut Özakcan'ın iddialarına ilişkin, "Bir belediye başkanı koltuğa oturmadan önceki mal varlığı ile o koltuğa oturduktan sonra geçen süre zarfında eğer mal varlığında ve yaşam standardında bir yükselme olduysa onun hesabını verebilmeli." dedi.

Çerçioğlu, özel bir düğün salonunda Söke Belediye Başkanı Adayı Levent Tuncel'in tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, CHP'den istifa ettiğini açıklayan Efeler Belediye Başkanı Özakcan'a yanıt verdi.

Özakcan'ın kendisi hakkında söylediği "CHP burada CHP olmaktan da çıktı, Özlem Çerçioğlu partisi haline dönüştü" sözlerine ilişkin Çerçioğlu, "Bu parti benim partim değil, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisidir. Bu parti Cumhuriyet Halk Partisidir. Bu parti kişiye özel parti değildir. Sürekli bu koltukta ben oturacağım diye bir şey yok. Bırak başkaları da bu koltuklara otursun. Hep “ben” diyorlar. Ben bu konuda pek konuşmak istemiyorum. Çünkü konuşmaya değmez." dedi.

- "Bu benim annem ve babamdan kaldı' diyorsa, biz bunu yemeyiz"

Özakcan'ın seçilmesi için CHP Aydın örgütünün gece gündüz çalıştığını savunan Çerçioğlu, şunları söyledi:

"Bir belediye başkanı koltuğa oturmadan önceki mal varlığı ile o koltuğa oturduktan sonra geçen süre zarfında eğer mal varlığında ve yaşam standardında bir yükselme olduysa onun hesabını verebilmeli. Ticaret yapıp kazanmışsa, ülkeye ödediği vergiyi çıkartıp göstermelidir. Miras kalmışsa bunu belgeleriyle ortaya koymalıdır. Ama bu belgeleri gösteremiyorsa ve 'bu benim annem ve babamdan kaldı' diyorsa, biz bunu yemeyiz. CHP’de siyaset yapıyorsan ve siyaset yapmaya devam etmek istiyorsan önce bunun hesabını vermelisin. Küsmek ne demek? Ne küsmesi ya? Terk edip gidiyorlar, istifa ediyorlar. Senin belediye başkanı seçilmen için CHP Aydın örgütü gece gündüz çalıştı. Hiç birimiz hakkımızı helal etmiyoruz."

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CHP Efeler Belediye Başkanı Mesut Özakcan istifa Özlem Çerçioğlu

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