Son dakika Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu hakkında zorla getirme kararı!

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Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti

Çerçioğlu'nun avukatı ise daha önce dosyanın tefrik edilmesi yönünde dilekçe verdiklerini hatırlatarak, kaçma durumu olmayan müvekkilinin beraatini istedi.

Duruşma savcısı da Özlem Çerçioğlu'nun tüm duruşmalara sağlık raporu mazeretiyle katılmadığını, mahkemeye gelmekten kaçındığını bu nedenle bir sonraki duruşmaya zorla getirilme kararı verilmesini istedi.

Sanık Karaarslan, avukatı mazeret bildirdiği için savunmasını bir sonraki duruşmada yapmak istediğini söyledi.

Hakkında FETÖ soruşturması yürütülen ve firari olarak aranan ancak geçtiğimiz ay Ankara'da yakalanan sanık Karaaslan ilk kez mahkemedeki yerini aldı.

Aydın 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, bazı tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları hazır bulundu.

Aydın'da, haklarında "ihaleye fesat karıştırma" iddiasıyla dava açılan aralarında FETÖ sanığı Erkan Karaaslan ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun da bulunduğu 17 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Savunmaların ardından mahkeme heyeti, Karaarslan'ın savunmasını bir sonraki duruşmada SEGBİS ile yapmasına Çerçioğlu'nun ise zorla getirilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN



Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca Aydın Büyükşehir Belediyesi ile ASKİ'de "danışmanlık adı altında yapılan usulsüzlükler ve ihaleye fesat karıştırma" suçlarından FETÖ sanığı Erkan Karaarslan ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile belediye çalışanlarının da aralarında bulunduğu 17 kişi hakkında iddianame hazırlanmıştı.

İddianamede, bu davadan da tutuklu FETÖ sanığı Karaarslan hakkında 9 yıldan 22 yıla, Çerçioğlu hakkında 6 yıldan 14 yıla, diğer tutuksuz sanıklar hakkında ise 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

(AA)

