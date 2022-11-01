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Aydın Büyükşehir Belediyesi sabahları sıcak çorba ikramına başladı

01.11.2022 14:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın Büyükşehir Belediyesi, havaların serinlemesiyle birlikte geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da çorba ikramına başladı. Aydın Büyükşehir Belediyesi Aşevi’nde hazırlanıp özellikle pazaryerlerindeki çorba ikramından güne çok erken başlayıp kahvaltı yapma imkanı bulamayan pazarcı esnafı faydalanıyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi sabahları sıcak çorba ikramına başladı

İkram, Aydın genelinde vatandaşların en yoğun olduğu yerler olan pazarlarda yapılıyor. Vatandaşlar ise çorba hizmeti için Başkan Çerçioğlu’na teşekkür etti.

Çorba ikramı bugün Aydın’ın en büyük pazarının kurulduğu Salı Pazarı’nda yapıldı. Çorba ikramı Efeler’de Zafer Mahallesi’nde Zafer Meydanı, Yağcılar İçi, Ticaret Lisesi önü, Ayakkabıcılar Çarşısı ve Bit Pazarı olmak üzere beş farklı noktada yapıldı.

Ayrıca dağıtım Bozdoğan’da pazaryeri içerisinde, Söke Bağarası Pazarı’nda, Nazilli Aydoğdu Mahallesi’nde ve Kuşadası’nda Hacıfeyzullah Mahallesi’ndeki kapalı pazaryerinde de çorba ikramı gerçekleştirildi.

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Aydın aşevi

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