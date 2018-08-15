Aydın Büyükşehir Belediyesinde ihaleye fesat karıştırma iddiası

Aydın'da, aralarında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) firarisi Erkan Karaarslan ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun da bulunduğu 17 sanık hakkında "ihaleye fesat karıştırma" suçlamasıyla iddianame hazırlandı.

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünde "danışmanlık adı altında yapılan usulsüzlükler ve ihaleye fesat karıştırma" suçlarından FETÖ firarisi Erkan Karaarslan ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile belediye çalışanlarının da aralarında bulunduğu 17 kişi hakkında hazırlanan 16 sayfalık iddianame Aydın 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Soruşturmayı yürüten savcı, FETÖ firarisi Karaarslan hakkında 9 yıldan 22 yıla, Çerçioğlu hakkında 6 yıldan 14 yıla, diğer sanıklar hakkında ise 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istedi.

İddianamede, Karaarslan'ın, danışmanlık sıfatını kullanmasına ve başkanın danışmanı olmasına rağmen, danışmanlık ihalelerinde kendine ait veya akrabalarına kurdurduğu yönetiminde ve ortaklığında bulunduğu ya da danışman olarak bulunduğu şirketlere davet mektupları gönderildiği, başka şirketlere herhangi bir davet yapılmadığı, ihaleye de üç şirketten alınan fiyatlar üzerinden yaklaşık maliyet cetveli oluşturulup sadece bunlardan birinin teklif vererek girdiği, diğerlerinin girmediği belirtildi.