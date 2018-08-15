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Aydın Büyükşehir Belediyesinde ihaleye fesat karıştırma iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2018 16:16 | Son Güncelleme

FETÖ firarisi Erkan Karaarslan ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun da aralarında bulunduğu 17 sanık hakkında "İhaleye fesat karıştırma" suçundan hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi

Aydın'da, aralarında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) firarisi Erkan Karaarslan ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun da bulunduğu 17 sanık hakkında "ihaleye fesat karıştırma" suçlamasıyla iddianame hazırlandı.

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünde "danışmanlık adı altında yapılan usulsüzlükler ve ihaleye fesat karıştırma" suçlarından FETÖ firarisi Erkan Karaarslan ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile belediye çalışanlarının da aralarında bulunduğu 17 kişi hakkında hazırlanan 16 sayfalık iddianame Aydın 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Soruşturmayı yürüten savcı, FETÖ firarisi Karaarslan hakkında 9 yıldan 22 yıla, Çerçioğlu hakkında 6 yıldan 14 yıla, diğer sanıklar hakkında ise 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istedi.

İddianamede, Karaarslan'ın, danışmanlık sıfatını kullanmasına ve başkanın danışmanı olmasına rağmen, danışmanlık ihalelerinde kendine ait veya akrabalarına kurdurduğu yönetiminde ve ortaklığında bulunduğu ya da danışman olarak bulunduğu şirketlere davet mektupları gönderildiği, başka şirketlere herhangi bir davet yapılmadığı, ihaleye de üç şirketten alınan fiyatlar üzerinden yaklaşık maliyet cetveli oluşturulup sadece bunlardan birinin teklif vererek girdiği, diğerlerinin girmediği belirtildi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından şüpheli Erkan Karaarslan'ın herhangi bir resmi ve gayriresmi görevinin bulunmadığı yönünde yazılı bildiriminin bulunduğu kaydedilen iddianamede, ancak Karaarslan'ın sosyal medya hesaplarında belediyedeki makam odasının resmini paylaştığı, şüpheli ve tanık ifadelerinde ise bu şahsın Büyükşehir Belediye Başkanının danışmanı olduğu ve başkanlık katında odasının bulunduğu, belediye görevlileriyle bu sıfatı kullanarak toplantılar yaptığının açıkça belirtildiği ayrıca kamuoyunda da şüphelinin başkanın danışmanı olarak bilindiği aktarıldı.

Gerçekleştirilen olayların tümünün Karaarslan'ın yönlendirmesi ve azmettirmesi sonucu yapıldığına dikkat çekilen iddianamede, şu ifadelere yer verildi:

"İhalelerde rekabet, saydamlık, eşitlik ve açıklık ilkelerine aykırı olarak tüm şüpheliler tarafından atılı suçların işlendiği, belediye başkanı olan Özlem Çerçioğlu'nun ise danışmanı tarafından bu tür işlerin organize edilmesinde ve hizmetin verilmemesinde bilgisinin olmamasının hayatın olağan akışına aykırı olduğu, 5216 sayılı yasanın 18. maddesi gereğince amiri olarak belediyenin ve bağlı kuruluşların denetiminden sorumlu bulunduğu, böylelikle şüphelilerin üzerine atılı suçları işlediği tüm dosya kapmasında anlaşılmaktadır."

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Anahtar Kelimeler:
Büyükşehir Belediyesi Erkan Karaarslan FETÖ Özlem Çerçioğlu

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