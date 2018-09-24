Aydın Büyükşehir Belediyesinde mobbing iddiası

Kamu Denetçiliği Kurumu, mobbing iddiasıyla şikayetçi olan Aydın Büyükşehir Belediyesi çalışanının psikolojik tacize uğradığını tespit etti.
Kamu Denetçiliği Kurumundan yapılan yazılı açıklamaya göre, 2015 yılında Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünde ihale danışmanlık hizmet alımında kontrol amiri olarak çalışan başvurucu, bu dönemde verilen bir ihaleyi kontrol etmeye başladı.
Nisan ayı sonunda işin yürüdüğünü gören kontrol amiri hak ediş belgesini imzaladı. Mayıs ayına gelindiğinde ise hizmet ifasının sözleşme ve teknik şartnameye uygun olmadığını tespit etti. Bunun üzerine firmanın hizmetine ilişkin hak ediş belgelerini imzalamadı.
Daha sonraki süreçte çalışan, önce şube müdürü kadrosunda olmasına rağmen il merkezine yaklaşık 90 kilometre mesafedeki Buharkent ASKİ Şube Şefliğine, bir şefin altında çalışmak üzere tayin edildi.
Refakatçi izni olduğu gün "işe gelmedi" diye soruşturma açılan çalışan, odası ya da bilgisayarı olmadığı için mesaisini bankta tamamladı.
Yaklaşık 1,5 yılın sonunda kendisine verilen odada, masasının karşısına kamera konularak her türlü hareketi izlenmeye başlanan çalışanın, yine belediyede çalışan eşinin de merkezden Nazilli'ye tayin edilmesiyle aile bütünlüğü zarar gördü.
-"Psikolojik tacize uğradığı tespit edildi"
İki yıl boyunca birçok soruşturma geçiren, her gün kilometrelerce yol katederek iş yerine ulaşan, kamerayla her hareketi izlenen şube müdürünün şikayeti üzerine Kamu Denetçiliği Kurumu, belediyeden istediği resmi yazılar ve dosyalarla iddiaları soruşturdu.
Kamu denetçisinin yaptığı inceleme sonucunda hukuk literatüründe "ilk görünüş ispatı" delillerinin bulunduğu ve başvurucunun psikolojik tacize uğradığı tespit edildi.
Kurumun tavsiye kararında, başvurucunun Aydın il merkezine atamasının yapılması, mali haklarının verilmesi ve süreçte mobbing olarak algılanacak uygulamalara son verilmesi yer aldı.
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