Aydın Büyükşehir Belediyesinde mobbing iddiası

Kamu Denetçiliği Kurumu, mobbing iddiasıyla şikayetçi olan Aydın Büyükşehir Belediyesi çalışanının psikolojik tacize uğradığını tespit etti.

Kamu Denetçiliği Kurumundan yapılan yazılı açıklamaya göre, 2015 yılında Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünde ihale danışmanlık hizmet alımında kontrol amiri olarak çalışan başvurucu, bu dönemde verilen bir ihaleyi kontrol etmeye başladı.

Nisan ayı sonunda işin yürüdüğünü gören kontrol amiri hak ediş belgesini imzaladı. Mayıs ayına gelindiğinde ise hizmet ifasının sözleşme ve teknik şartnameye uygun olmadığını tespit etti. Bunun üzerine firmanın hizmetine ilişkin hak ediş belgelerini imzalamadı.

Daha sonraki süreçte çalışan, önce şube müdürü kadrosunda olmasına rağmen il merkezine yaklaşık 90 kilometre mesafedeki Buharkent ASKİ Şube Şefliğine, bir şefin altında çalışmak üzere tayin edildi.

Refakatçi izni olduğu gün "işe gelmedi" diye soruşturma açılan çalışan, odası ya da bilgisayarı olmadığı için mesaisini bankta tamamladı.