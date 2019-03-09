HABER

Aydın Büyükşehir'de toplu sözleşme imzalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.03.2019 19:38 | Son Güncelleme

AYDIN Büyükşehir Belediyesi ile Belediye İş Sendikası arasında yaklaşık 1500 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA) AYDIN Büyükşehir Belediyesi ile Belediye İş Sendikası arasında yaklaşık 1500 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı. Aydın Büyükşehir Belediyesi önünde düzenlenen toplu iş sözleşmesi imza törenine CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Özlem Çerçioğlu, Belediye İş Sendikası Genel Başkanı Nihat Yurdakul, sendika yöneticileri ve işçiler katıldı. İşçilere övgü yağdıran Başkan Çerçioğlu, "10 yıl boyunca omuz omuza hep beraber çalıştık. Aydın'a hizmet ettik. Şimdiye kadar verdiğiniz, bundan sonra da vereceğiniz destek için çok teşekkür ediyorum. Tek başıma bu kadar hizmetleri yapmam mümkün değil. Sizlerle beraber yaptık. Bu toplu sözleşme ile ortalama yüzde 26, diğer sosyal haklarınızda yüzde 21 ila yüzde 40 arasında artış sağlanmıştır" dedi. Belediye İş Sendikası Genel Başkanı Nihat Yurdakul da, "Kim alın terine saygı gösteriyorsa, emekçinin çocuklarını kendi çocukları gibi benimsiyorsa o başımızın tacıdır. Biz, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu bu yüzden destekliyoruz" dedi. "ASIL AMAÇLARI BİZİ BÖLMEK VE AYRIŞTIRMAK" CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ise, "Belediye Başkanı seçimleri yapmamız gerekirken, birileri olayı getire getire ya beka sorununa ya dış tehdide ya da Türkiye'de olmayan sorunlara getiriyor. Bu doğru değil. Biz genel seçim yapmıyoruz. Biz yerel yöneticiler seçeceğiz. Onlar da bizim sorunlarımızı çözmek için uğraşacaklar, çaba sarf edecekler. Ülkenin beka sorunu varmış gibi göstererek aslında yapmaya çalıştıkları kendi bekaları. 24 Haziran öncesi ve sonrası yapılan vaatlere bir bakın. Değişen hiçbir şey yok. Değişen bir şey var, o da bizim durumumuz. Gittikçe yoksullaşıyoruz. Her geçen gün her anlamda geriliyoruz. Bakıyorsunuz çiftçi olmuş terörist. Kendisiyle aynı düşünceye sahip olmayan herkes olmuş FETÖ'cü. Bu anlayışla bizi yönetmeye çalışıyorlar. Ama asıl amaçları bizi bölmek ve ayrıştırmaktır. Biz asla bu oyuna gelmeyeceğiz. Ne derlerse desinler bu bayrağın altında bu toprakların olduğu her yerde birlik içinde beraberlik içinde ve kardeş içinde yaşayacağız. Eğer Özlem Çerçioğlu Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı olarak bir marka yaratmışsa ve Türkiye'de değil dünyada sayılı belediyeler arasına girmişse bunda en fazla sizin katkınız ve emeğiniz var" dedi. Konuşmaların ardından Özlem Çerçioğlu ile Nihat Yurdakul, yaklaşık 1500 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesini imzaladı.

İçinden ses geliyordu! O mezarı kazınca gözlerine inanamadılar İçinden ses geliyordu! O mezarı kazınca gözlerine inanamadılar
Rus savaş gemisi, Çanakkale'de Türk savaş gemisiyle karşılaştıRus savaş gemisi, Çanakkale'de Türk savaş gemisiyle karşılaştı
İzmir'de CHP'nin seçim bürosuna ateş açıldı: 2 yaralı (4)İzmir'de CHP'nin seçim bürosuna ateş açıldı: 2 yaralı (4)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan: Bunun adı şaka değil olsa olsa hadsizlik

Erdoğan: Bunun adı şaka değil olsa olsa hadsizlik

Bakan Selçuk açıkladı! Eğitimde yeni model geliyor

Bakan Selçuk açıkladı! Eğitimde yeni model geliyor

İstanbullu Gelin'de şok sahne! Faruk Süreyya'ya böyle yakalandı

İstanbullu Gelin'de şok sahne! Faruk Süreyya'ya böyle yakalandı

Zemin etüdüne ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı

Zemin etüdüne ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı

Türkiye'de bir ilk! Durmamak imkansız

Türkiye'de bir ilk! Durmamak imkansız

Hamile baba Wyley Simpson doğum yaptı!

Hamile baba Wyley Simpson doğum yaptı!

İlginizi Çekebilir

Şimdi evini yenileme zamanı

Şimdi evini yenileme zamanı

Yeni askerlik sisteminde bedelli askerlik ücreti belli oldu

Yeni askerlik sisteminde bedelli askerlik ücreti belli oldu

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Yeni askerlik sistemi! Bakan Hulusi Akar açıkladı

Yeni askerlik sistemi! Bakan Hulusi Akar açıkladı

Son dakika: FETÖ'nün mahrem imamlarına operasyon!

Son dakika: FETÖ'nün mahrem imamlarına operasyon!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rus savaş gemisi, Çanakkale'de Türk savaş gemisiyle karşılaştı

Rus savaş gemisi, Çanakkale'de Türk savaş gemisiyle karşılaştı

Sahiller ve Taksim'de sıcak hava yoğunluğu

Bugün İstanbul! İnsan seli oluştu

Kayseri'de kayalıklarda can pazarı

Kayalıklarda can pazarı! 2 saat uğraştılar ve...

Bakan Soylu: “Uyuşturucu satıcılarını da liderlerini de yerin 7 kat dibine göndermezsek namerdiz”

'Yerin 7 kat dibine göndermezsek namerdiz' Bakan Soylu sert konuştu

Şanlıurfa'da esnafın marul kavgası: 1 yaralı, 1 gözaltı

Esnaf kavgası kanlı bitti! Sebebi pes dedirtti!

CHP'nin seçim koordinasyon merkezine silahlı saldırı

CHP'nin seçim merkezine silahlı saldırı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.