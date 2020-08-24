Aydın'da 11 yıl sonra aynı yerde ikinci cinayet! Portakal bahçesinde yakalandı

Olay, dün saat 23.30 sıralarında ilçeye bağlı Arslanlı Mahallesi kahvehaneler mevkisinde meydana geldi.

İddiaya göre aralarında daha önceden husumet olan Ali E. ile Yasin B. karşılaştı. Bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Ali E., iddiaya göre belinden çıkardığı tabancayla Yasin B. ve yanındakilere ateş açtı.

Tabancadan çıkan kurşunlar Yasin B. ile kavgayı ayırmak isteyen emekli gardiyan Hasan Kuruoğlu'na isabet etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edilirken, şüpheli Ali. E. ise kaçtı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Hasan Kuruoğlu doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yasin B.'nin ise durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olaydan sonra Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri kayıplara karışan Ali. E.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Kırsal Sevindikli Mahallesi'nde bir portakal bahçesinde saklanan Ali E. nefes kesen kovalamacanın ardından olaydan 6 saat sonra yakalandı.