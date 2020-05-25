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  4. Aydın'da 2 stajyer doktorun koronavirüs testi pozitif çıktı

Aydın'da 2 stajyer doktorun koronavirüs testi pozitif çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2020 21:26 | Son Güncelleme

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'nde görevli 2 stajyer doktorun Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Aydın'da 2 stajyer doktorun koronavirüs testi pozitif çıktı

Hastane başhekimliğinden yapılan açıklamaya göre, görevli 2 doktor adayının testi pozitif çıktı. Stayjer doktorlar aynı hastanede tedavi altına alındı.

Tüm koruma tedbirlerinin dünya standartlarına uygun olarak alındığı belirtilen açıklamada, bu vakaların ortaya çıkmasında sorunun nereden kaynaklandığının dikkatlice ve büyük bir titizlikle incelendiği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, "Konuyu intörn öğrenci temsilcisi ve tıp fakültesi dekanı ile istişare edeceğiz. Çarşamba günü de tıp fakültesi yönetim kurulu, hastane başhekimliği ve diğer intörn öğrencilerle değerlendireceğiz." ifadelerini kullandı. (AA)

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