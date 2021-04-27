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  4. Aydın'da 5 kişilik ailenin elektrikli bisikletle yolculuğu 'Pes' dedirtti

Aydın'da 5 kişilik ailenin elektrikli bisikletle yolculuğu 'Pes' dedirtti

27.04.2021 17:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın’ın Nazilli ilçesinde elektrikli bisikleti adeta halk otobüsü gibi kullanan bir ailenin yolculuğu görenleri şaşırttı. 5 kişilik bir ailenin aynı elektrikli bisiklet ile tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı.

Nazilli’de kaydedilen görüntülerde karı-koca olduğu tahmin edilen iki yetişkin, çocuklardan ikisini elektrikli bisikletin önüne, birini de aralarına alarak yolda seyrediyor. Eski Sanayi’den çıkıp Hürriyet Caddesi’ne giriş yapan elektrikli bisikletin sürücüsü kameralar tarafından görüntülendiğini fark edince tepki gösterdi.

Elektrikli bisikletin kullanıcısı şahıs daha sonra 5 kişinin seyahat ettiği bisikletin direksiyonunu Kıbrıs Caddesi’ne kırarak Uzun Çarşıya doğru seyrine devam etti. 3’ü çocuk ikisi yetişkin bir bisiklette 5 kişinin yolculuğu objektiflere bu şekilde yansıdı.

(İHA)

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