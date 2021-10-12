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Aydın’da 53 yaşındaki hakim evinde ölü bulundu

12.10.2021 22:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın Adliyesi’nde görev yapan 53 yaşındaki hakim Aydın Tuncalı evinde ölü olarak bulundu.

Aydın’da 53 yaşındaki hakim evinde ölü bulundu

Olay, Efeler ilçesi Mimar Sinan Mahallesi’nde bulunan Adliye lojmanlarında meydana geldi.

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EKİPLER ÇİLİNGİR YARDIMIYLA EVE GİRDİ

Edinilen bilgiye göre, Aydın Adliyesi’nde hakim olarak görev yapan 53 yaşındaki Aydın Tuncalı, evinde ölü bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Emniyet ekipleri çilingir yardımıyla eve girerken, sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Tuncalı’nın hayatını kaybettiğini belirledi.

KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİ SONRASI NETLEŞECEK

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Tuncalı’nın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Aydın
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