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  4. Aydın'da 86 yaşındaki Zeliha Adelli'den 4 gündür haber alınamıyor

Aydın'da 86 yaşındaki Zeliha Adelli'den 4 gündür haber alınamıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.10.2020 23:13 | Son Güncelleme

Aydın’ın Karacasu ilçesi Ataköy Mahallesi’nde yaşayan 86 yaşındaki Zeliha Adelli’den 4 gündür haber alınamıyor.

Aydın'da 86 yaşındaki Zeliha Adelli'den 4 gündür haber alınamıyor

Karacasu ilçesinde Ataköy Mahallesi’nde yaşayan 3 çocuk annesi Zeliha Adelli iddiaya göre en son 2 Ekim Cuma günü Karacasu Devlet Hastanesi’nde görüldü. Buradan çıktıktan sonra sırra kadem basan Zeliha Adelli ilçe geneli başta olmak üzere her yerde aranıyor.

KAYMAKAMLIK DUYURU YAPTI

Karacasu Kaymakamlığı Adelli’nin fotoğrafının sosyal medyadan paylaşarak, yaşlı kadını görenlerin ilgili birimlere haber vermeleri istendi. Paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

“Ataköy Mahallemizde ikamet eden 86 yaşındaki Zeliha Adelli teyzemiz 02.10.2020 Cuma gününden bu yana kayıptır. En son Karacasu merkezde görülmüş olan Zeliha teyzemizi gören, 4 gün içerisinde görmüş olan veya aracına almış olanların 155 Polis İhbar, 156 Jandarma İhbar hatlarına veya 441 16 16 no'lu Vefa Sosyal Destek Grubu hattımıza acil olarak bildirmeleri hayati önem arz etmektedir. Tüm halkımıza önemle duyurulur.”

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