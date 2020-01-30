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  4. Aydın'da ABD'li kadının öldüğü feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Aydın'da ABD'li kadının öldüğü feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2020 16:09 | Son Güncelleme

Aydın'ın Söke ilçesinde, karşı şeride geçen TIR'ın otomobille çarpıştığı, ABD uyruklu Karya Wilson'un yaşamını yitirdiği, 3'ü ağır, 4 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, dün saat 13.30 sıralarında, Söke- Milas Karayolu'nda meydana geldi.

ABD'Lİ KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Aydın'dan Didim yönüne giden Selahattin Gerçek'in kullandığı TIR'ın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Refüje çarpan TIR, karşı şeride geçip, Ahmet Anıl Şahin'in kullandığı otomobille çarpıştı. Kazada her iki aracın sürücüsü ile otomobildeki Kıvanç Someran ve ABD uyruklu Karya Wilson ile karayolunda çalışma yapan işçi Hasan Aşıcı yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Tedaviye alınan yaralılardan Karya Wilson, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Tedavisi süren yaralılardan Ahmet Anıl Şahin, Kıvanç Someran ve işçi Hasan Aşıcı'nın hayati tehlikelerinin sürdüğü bildirildi. Polis, soruşturma başlatırken, kazanın güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı.

KORKUNÇ KAZA KAMERADA

TIR'ın kontrolden çıkıp, refüjü aşarak otomobile çarptığı o anlar saniye saniye MOBESE kameralarına yansıdı.

(DHA)

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Kaza Aydın

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