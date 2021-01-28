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  4. Aydın'da acı olay: Uyumadan önce yaktıkları soba çifti ayırdı

Aydın'da acı olay: Uyumadan önce yaktıkları soba çifti ayırdı

28.01.2021 14:46 | Son Güncelleme:
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Aydın'da acı olay: Uyumadan önce yaktıkları soba çifti ayırdı

Aydın'ın Söke ilçesinde ısınmak için yaktıkları sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Serpil Ater (60) hayatını kaybetti, eşi Raşit Ater (65) hastanede tedavi altına alındı.

Yüksel Yalova Caddesi üzerinde bulunan binanın birinci katında yaşayan Ater çifti, gece yarısı ısınmak için yaktıkları sobaya kömür atıp, yattı. Bu sabah saat 11.00'e kadar çifti görmeyen komşuları kapı ziline bastı ancak açan olmayınca durumdan şüphelenip polisi aradı. İhbar üzerine adrese gelen ekipler kapıyı açarak içeri girdi. Ater çifti yatak odasında hareketsiz yatarken bulundu.

Çiftin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlenirken, Serpil Ateş’in hayatını kaybettiği tespit edildi. Durumu ağır olan Raşit Ater ise, ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedavi altına alındı. Polis, soruşturma başlattı.

(DHA)

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