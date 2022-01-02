HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Aydın'da akıllara durgunluk veren olay! Soyduğu evi yaktı, geri gelip bir kez daha soydu

Aydın'da akıllara durgunluk veren olay! Soyduğu evi yaktı, geri gelip bir kez daha soydu

02.01.2022 18:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın’ın Söke ilçesinde soyduktan sonra ateşe verdiği eve yeniden gelen hırsızlık zanlısı bu sefer çalışan ustanın cep telefonunu çaldı. Aynı günde girdiği evi iki kez soyan yüzsüz hırsızın görüntüleri güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi.

Aydın'da akıllara durgunluk veren olay! Soyduğu evi yaktı, geri gelip bir kez daha soydu

Olay, Söke’nin Yenikent Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kapısını tornavida ile açarak girdiği evden televizyon çalan ve sonra da evi ateşe veren hırsız F.O., aynı gün içerisinde eve tekrar gelerek bu sefer çalışan ustanın cep telefonunu çaldı.

1

KAMERALARA YAKALANDI

Saatler önce soyduğu ve ateşe verdiği eve, elini kolunu sallayarak gelen ve çalışan ustanın cep telefonunu çalan şahsın görüntüleri evin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Olayla ilgili geniş çaplı bir inceleme başlatan güvenlik güçleri kamera görüntülerinden tespit ettiği hırsızlık zanlısı F.O.’yu dün akşam saatlerinde yakaladı. Zanlının emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu da oldu! Güney Kore'den Kuzey Kore'ye kaçtıBu da oldu! Güney Kore'den Kuzey Kore'ye kaçtı
Son haftalarda vakalar arttı! Çok hızlı yayılıyor, görme kaybına bile yol açıyorSon haftalarda vakalar arttı! Çok hızlı yayılıyor, görme kaybına bile yol açıyor
Görüşmelerine izin vermeyen sevgilisinin babasına kızdı! Benzin döküp samanlarını yaktıGörüşmelerine izin vermeyen sevgilisinin babasına kızdı! Benzin döküp samanlarını yaktı
Anahtar Kelimeler:
Aydın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Herkes bu penaltı vuruşunu konuşuyor! Tam 41 saniye boyunca...

Herkes bu penaltı vuruşunu konuşuyor! Tam 41 saniye boyunca...

Vakalar arttı! Çok hızlı yayılıyor, görme kaybına bile yol açıyor

Vakalar arttı! Çok hızlı yayılıyor, görme kaybına bile yol açıyor

Ünlü futbol yorumcusu Erman Toroğlu, Ezgi Yavuz ile evlendi!

Ünlü futbol yorumcusu Erman Toroğlu, Ezgi Yavuz ile evlendi!

Trafik kazalarında mağdur olmamak için dikkat! O limit değişti

Trafik kazalarında mağdur olmamak için dikkat! O limit değişti

Kahreden olay! Valilikten açıklama geldi

Kahreden olay! Valilikten açıklama geldi

"Önerim" diyerek duyurdu: Kendilerine bolca zincir ve kilit depolansınlar

"Önerim" diyerek duyurdu: Kendilerine bolca zincir ve kilit depolansınlar

İlginizi Çekebilir

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.