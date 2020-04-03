HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Aydın'da bir kişi evinin deposunda pompalı tüfekle intihar etti

Aydın'da bir kişi evinin deposunda pompalı tüfekle intihar etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2020 07:43 | Son Güncelleme

Aydın’ın İncirliova ilçesinde, çiftçilik yaparak geçimini sağlayan Asil T. (29) evinin deposunda pompalı tüfekle intihar etti.

Olay, saat 21.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir evin deposunda meydana geldi. Bir süredir psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Asil T. ailesiyle birlikte yaşadığı evin depo kısmında pompalı tüfeği başına dayayarak ateşledi. Silah sesi üzerine aile bireyleri depoya gittiklerinde Asil T.'yi kanlar içinde yerde yatarken buldu. İhbar üzerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Asil T.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Asil T.'nin cenazesi, savcının incelemesinin ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı.

(DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sosyal medyaya damga vuran anlar: Bana yaklaşma!Sosyal medyaya damga vuran anlar: Bana yaklaşma!
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlarTürkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Dikkat! Saat 5 ile 10 arasında dışarıda duruyorsanız...Dikkat! Saat 5 ile 10 arasında dışarıda duruyorsanız...
1/
Anahtar Kelimeler:
intihar Aydın

En Çok Okunan Haberler

Yoğunluk yaşanan PTT şubeleri kapatılacak

Yoğunluk yaşanan PTT şubeleri kapatılacak

Trabzon ve Elazığ'a gelene 14 gün karantina kuralı

Trabzon ve Elazığ'a gelene 14 gün karantina kuralı

Alışveriş saatlerinde flaş uyarı!

Alışveriş saatlerinde flaş uyarı!

Oyuncu Cansın Çekili koronavirüse yakalandığını açıkladı

Oyuncu Cansın Çekili koronavirüse yakalandığını açıkladı

Öğretmenlerin ek ders ücretlerinde değişiklik

Öğretmenlerin ek ders ücretlerinde değişiklik

Cenaze törenine katılmışlar! O köy karantinaya alındı

Cenaze törenine katılmışlar! O köy karantinaya alındı

İlginizi Çekebilir

40 yıldır onların peşinde: 'Bulana kadar durmayacağım'

40 yıldır onların peşinde: 'Bulana kadar durmayacağım'

Tavrı çok eleştirilen Vali Kocabıyık'tan açıklama geldi

Tavrı çok eleştirilen Vali Kocabıyık'tan açıklama geldi

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Ay, bütün gün Yengeç burcunda!

Ay, bütün gün Yengeç burcunda!

1 Nisan için komik şaka mesajları

1 Nisan için komik şaka mesajları

Diğer Haberler
65 yaş ve üstüne dağıtılacak kolonyalar teslim ediliyor

Erdoğan açıklamıştı! Dağıtılacak kolonyalar teslim ediliyor

Ümraniye TEM'de otomobil alev alev yandı

Ümraniye TEM'de otomobil alev alev yandı

Hollandalı çift, marinadaki yatlarında koronavirüsten korunuyor

Hollandalı çift, koronavirüsten burada korunuyor

Evlerinin alt katında yangın çıktı, karantinada tutulan çift polis eşliğinde olay yerine getirildi

Yanan evin üst katında oturan çift, karantinada tutuldukları yerden getirildi

Resmi Gazete'de yayımlandı: Öğretmenlerin ek ders ücretlerinde değişiklik

Öğretmenlerin ek ders ücretlerinde değişiklik

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.