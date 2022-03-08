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Aydın'da "Çayı niye eksik getirdin" kavgası: 2 kişi ağır yaralı

08.03.2022 12:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'da meydana gelen korkunç olayda çay verme tartışması kavgaya dönüştü, olay sırasında 2 kişi ağır şekilde yaralandı. Yaralı baba ve oğulun hayati tehlikelerinin olduğu öğrenilirken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. Çayın eksik olması sebebiyle çıktığı belirtilen kavgada olay yerinden kaçan şahısların yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Aydın'da "Çayı niye eksik getirdin" kavgası: 2 kişi ağır yaralı

Olay, Aydın’ın Efeler ilçesi Zeybek Mahallesi İkinci Sanayi Sitesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sanayi içerisinde çay ocağında babasına yardım eden S.E. tamirhanede bulunan 2 şahsa çay götürdü. Çayın eksik olması sebebiyle şahısların tepsideki diğer çayı istemesi üzerine S.E. çayın sahipli olduğunu kendilerine hemen getireceğini söyledi. Tepsideki çayı almak için ısrar eden şüpheliler ile S.E. arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmayı gören çay ocağı işletmecisi baba Ş.E. kavgayı ayırmak için araya girdi. O esnada şüpheliler bıçak ile baba Ş.E.’yi baldırından, oğlu S.E.’yi ise kasığından bıçakladı.

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BABA VE OĞUL YERE YIĞILDI

Bıçaklanan baba ve oğul yere yığılırken, şahıslar olay yerindeki başka bir araca binerek kaçtı. Bölgedeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralı baba ve oğulun hayati tehlikelerinin olduğu öğrenilirken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Bölgeye sevk edilen olay yeri inceleme ekipleri ise tamirhane önünde bırakılan ve şüpheli şahıslara ait olduğu tespit edilen diğer araç içerisinde ve olay yerinde inceleme gerçekleştirdi. Polis, kimlikleri tespit edilen ve olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

(İHA)

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Aydın
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