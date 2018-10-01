Aydın'da dehşet! Önce eşini sonra kendisini öldürdü

Emekli inşaat ustası Mehmet K., dün saat 21.30 sıralarında, Pınarbaşı Mahallesi 1 No'lu Sokak'taki evlerinde eşi Cemile K. ile henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı. Tartışma, büyüyüp, kavgaya dönüşürken Mehmet K., eşine tabancayla peş peşe 4 el ateş etti. Mehmet K., daha sonra aynı silahı başına dayayarak, ateşledi.
CANSIZ BEDENLERİ BULUNDU
Silah seslerini duyan çiftin komşuları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla eve gelen ekipler, yerde kanlar içinde yatan Mehmet K. ile göğsüne 2 kurşun isabet ettiği belirlenen Cemile K.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Mehmet ve Cemile K. çiftinin cansız bedenleri, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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