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Aydın'da dehşet! Önce eşini sonra kendisini öldürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 01.10.2018 09:57 | Son Güncelleme

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 71 yaşındaki Mehmet K., 66 yaşındaki eşi Cemile K. ile tartıştı. Öfkelenen adam eşini 4 kurşunla öldürüp aynı silahla yaşamına son verdi. Kurşun seslerine koşan mahalleli evde çiftin cansız bedenlerini buldu

Emekli inşaat ustası Mehmet K., dün saat 21.30 sıralarında, Pınarbaşı Mahallesi 1 No'lu Sokak'taki evlerinde eşi Cemile K. ile henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı. Tartışma, büyüyüp, kavgaya dönüşürken Mehmet K., eşine tabancayla peş peşe 4 el ateş etti. Mehmet K., daha sonra aynı silahı başına dayayarak, ateşledi.

CANSIZ BEDENLERİ BULUNDU

Silah seslerini duyan çiftin komşuları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla eve gelen ekipler, yerde kanlar içinde yatan Mehmet K. ile göğsüne 2 kurşun isabet ettiği belirlenen Cemile K.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Mehmet ve Cemile K. çiftinin cansız bedenleri, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.


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Anahtar Kelimeler:
Aydın cinayet intihar

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