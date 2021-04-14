HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Aydın'da dehşet! Sevgilisine ve arkadaşına tahra ile saldırdı

Aydın'da dehşet! Sevgilisine ve arkadaşına tahra ile saldırdı

14.04.2021 01:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde sevgilisi ile tartışan bir kişi eline aldığı tahra ile dehşet saçtı. Sevgilisine saldıran gözü dönmüş adam, ayırmak için araya giren arkadaşına da tahra ile saldırdı.

Aydın'da dehşet! Sevgilisine ve arkadaşına tahra ile saldırdı

Olay, Kadınlar Denizi Mahallesi Yalıkent sitesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Murat D. ile Meliha G. arasında sebebi henüz belli olmayan bir nedenden dolayı tartışma başladı. Sözlü tartışma kısa süre içerisinde kavgaya dönüştü.

YARALI KADIN TEDAVİ ALTINA ALINDI

Murat D. iddiaya göre eline aldığı tahra ile sevgilisi Meliha G.’yi kafasından yaraladı. İkiliyi ayırmak için araya giren Recep S. ise arkadaşı tarafından tahra ile boğazından yaralandı.

Samsun’da şarampole yuvarlanan otomobil alev aldı: 2 ölüSamsun’da şarampole yuvarlanan otomobil alev aldı: 2 ölü

Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı kadın ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

GÖZALTINA ALINDI

Recep S. ise polis ekipleri tarafından hastaneye götürülürken, tahra ile dehşet saçan Murat D., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. (DHA)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Milyonlarca kişi nedenini merak etti! Her gece ağzını bantlayarak uyuyorMilyonlarca kişi nedenini merak etti! Her gece ağzını bantlayarak uyuyor
Uçak bileti olanlar sokağa çıkabilecek mi? THY açıkladıUçak bileti olanlar sokağa çıkabilecek mi? THY açıkladı
Çift vajinalı kadın: Biri aşk için, biri iş için!Çift vajinalı kadın: Biri aşk için, biri iş için!
Anahtar Kelimeler:
Aydın

En Çok Okunan Haberler

Son Dakika: 13 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 13 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

İran basını duyurdu! İsrail gemisi vuruldu

İran basını duyurdu! İsrail gemisi vuruldu

Gerçeği çok az kişi biliyor! Camdaki Kız’ın yıldızı Ajda Pekkan ile...

Gerçeği çok az kişi biliyor! Camdaki Kız’ın yıldızı Ajda Pekkan ile...

Mustafa Üstündağ'ın kavgasının görüntüleri ortaya çıktı! 15 dakikada zırhlı araçlar...

Mustafa Üstündağ'ın kavgasının görüntüleri ortaya çıktı! 15 dakikada zırhlı araçlar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kararları duyurdu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kararları duyurdu!

Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayılarını açıkladı

Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayılarını açıkladı

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Savcı ve doktor arasındaki gerginlikte yeni gelişme

Savcı ve doktor arasındaki gerginlikte yeni gelişme

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

CHP Antalya İl Başkanı Bayar görevden alındı

CHP Antalya İl Başkanı Bayar görevden alındı

Dünyayı ayağa kaldıran krizin ardından İsrail'den ilk açıklama!

Dünyayı ayağa kaldıran krizin ardından İsrail'den ilk açıklama!

Reuters: Türkiye'de sert korona önlemleri geliyor

Reuters: Türkiye'de sert korona önlemleri geliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.