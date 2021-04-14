Aydın'da dehşet! Sevgilisine ve arkadaşına tahra ile saldırdı

Olay, Kadınlar Denizi Mahallesi Yalıkent sitesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Murat D. ile Meliha G. arasında sebebi henüz belli olmayan bir nedenden dolayı tartışma başladı. Sözlü tartışma kısa süre içerisinde kavgaya dönüştü.

YARALI KADIN TEDAVİ ALTINA ALINDI

Murat D. iddiaya göre eline aldığı tahra ile sevgilisi Meliha G.’yi kafasından yaraladı. İkiliyi ayırmak için araya giren Recep S. ise arkadaşı tarafından tahra ile boğazından yaralandı.

Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı kadın ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

GÖZALTINA ALINDI

Recep S. ise polis ekipleri tarafından hastaneye götürülürken, tahra ile dehşet saçan Murat D., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. (DHA)



