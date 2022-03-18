Aydın'da yol ortasında dehşet! Eşiyle tartıştı, seyir halindeki araçtan atladı

Dehşete düşüren olay, Aydın-Muğla karayolu üzerinde saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.H. isimli kadının henüz bilinmeyen bir nedenle seyir halindeyken araç içerisindeki eşi ile tartıştı. Tartışma sırasında H.H. kendisini bir anda seyir halindeki araçtan aşağıya attı. Atlamanın etkisi ile yol kenarına savrulan kadın ağır yaralandı.

Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kadını ilk müdahalenin ardından ambulansla Aydın Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Olay yerinde güvenlik önlemi alan polis, olay ile ilgili inceleme başlattı.

İHA

