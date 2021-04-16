Aydın'da denize girildi, Kastamonu'da kar nedeniyle kapanan yollar açıldı

Türkiye'nin bir bölümü sıcak havanın tadını çıkarırken bir bölümünde de karla mücadele çalışmaları hız kesmeden devam etti. Aydın'da güzel hava turistler tarafından değerlendirildi. Kastamonu'da ise 50 santimetreye ulaşan karla mücadele çalışmalarına devam edildi.

TURİSTLERDEN DENİZ KEYFİ

Türkiye’nin çeşitli bölgeleri kar yağışı ve soğuk havanın etkisi altındayken, Kuşadası’nda 25 dereceyi bulan güzel havayı ve 16 derecelik deniz suyu sıcaklığını fırsat bilen yerli ve yabancı turistler Kadınlar Denizi plajında denize girdi. Sayıları az da olsa Kadınlar Denizi’nin eşsiz plajında denizin keyfini çıkaran yerli ve yabancı turistler, yaz aylarını aratmayan görüntüler oluşturdu. Hafta sonu pandemi kısıtlaması nedeniyle evde vakit geçirecek Kuşadalılar ise denize girmek yerine sahilde yürüyüş ve Adagöl’de piknik yapmayı tercih etti.

KASTAMONU'DA KAR 50 SANTİMETREYİ BULDU

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinin yüksek kesimlerinin özelikle kuzey bölgelerinde kar kalınlığı yer yer 50 santimetreyi buluyor. Ekipler, kapanan Sünlük köyünün 3 mahallesinin yolunun ulaşıma açılması için iş makineleriyle çalışma gerçekleştirdi.