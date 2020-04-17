Aydın'da deprem! (AFAD-Kandilli son depremler)

AFAD, Ayd\u0131n'da saat 08.40'ta merkez \u00fcss\u00fc Buharkent olan 3.6 b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcnde bir depremin meydana geldi\u011fini a\u00e7\u0131klad\u0131. \nKandilli depremin b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc 3.6 olarak duyurdu. G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNER Krali\u00e7e'nin her bro\u015funun bir anlam\u0131 varKoronavir\u00fcs\u00fc bir de onlardan dinleyin...Kas\u0131klar\u0131n\u0131zda a\u011fr\u0131 ya\u015f\u0131yorsan\u0131z nedeni bu olabilir!