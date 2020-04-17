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  4. Aydın'da deprem! (AFAD-Kandilli son depremler)

Aydın'da deprem! (AFAD-Kandilli son depremler)

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2020 09:25 | Son Güncelleme

Aydın'da saat 08.40'ta bir deprem meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 3.6 olarak açıkladı.

Aydın'da deprem! (AFAD-Kandilli son depremler)

AFAD, Aydın'da saat 08.40'ta merkez üssü Buharkent olan 3.6 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı.

Kandilli depremin büyüklüğünü 3.6 olarak duyurdu.

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