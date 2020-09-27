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Aydın'da emekli öğretmen evinde ölü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2020 02:14 | Son Güncelleme

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, kendisinden haber alınamayan emekli öğretmen Mukatter Şendur (63), evinde ölü bulundu.

Aydın'da emekli öğretmen evinde ölü bulundu

Olay, saat 22.30 sıralarında ilçeye bağlı Turan Mahallesi 155 Sokak'ta meydana geldi.

İddiaya göre kendisinden haber alınamayan emekli öğretmen Mukatter Şendur'un yakınları durumdan şüphelendi. Şendur'un yakınlarının haber vermesi üzerine Mustafa Sevgi, arkadaşının bulunduğu adrese gitti. Sevgi defalarca kapıyı çalmasına rağmen, Şendur'un kapıyı açmaması üzerine durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerini gelen ekipler kapıyı açtıktan sonra, Şendur'u evin içerisinde hareketsiz yatarken buldu. Polis ekiplerinin bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Şendur'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından, Şendur'un cesedi Nazilli Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor. (DHA)

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