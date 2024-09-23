Aydın'da eski sevgili vahşeti! Eşiyle barışıp evine döndü! Ev değiştirdiler, yine de kurtulamadı…

Olay, Aydın'ın Efeler ilçesinde Güzelhisar Mahallesi 54 Sokak'ta saat 13.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, evli ve 2 çocuk annesi Ebru Ö. Cihan K. (40) İle kaçarak, birlikte yaşamaya karar verdiler. Ancak, Cihan K.’dan şiddet gören Ebru Ö, eşi ile barışarak, başka bir eve taşındı. Ancak Cihan K. peşini bırakmadı ve yeni adresini öğrenip, eşi evde yokken yanına gitti.

EBRU Ö. KANLAR İÇİNDE KALDI

Yeni evlerine gelen Cihan K. ile Ebru Ö. bir süre sonra tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Cihan K., Ebru Ö.'yü 3 bıçak darbesiyle yaralayıp, kaçtı. Gürültüyü duyup gelen komşuları Ebru Ö.’yü kanlar içinde yerde bulunca 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp, yardım istedi.

3 BIÇAK DARBESİ HAYATTAN KOPARDI

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri intikal etti. Sağlık ekibi, Ebru Ö.’nün yaşamını yitirdiğini belirlerken, yapılan incelemenin ardından cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

Polis, Cihan K.nin yakalanması için başlattığı çalışma devam ediyor. (DHA)

Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır